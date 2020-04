Ministro da Justiça deixou o cargo acusando o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Presidente pode ser processado por crime de responsabilidade. Bom dia. Insatisfeito desde o dia anterior com o movimento de Jair Bolsonaro para trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, descobriu hoje cedo, vendo o Diário Oficial da União, que o auxiliar já tinha sido rifado pelo presidente. Embora ainda estivesse negociando uma solução política para o caso, Moro ficou mais irritado ainda quando viu que a decisão era assinada pelo presidente e por ele próprio. Decidiu que não havia mais clima para continuar no governo. Irritado com a situação - e com o processo de desgaste na relação com Bolsonaro - Moro decidiu sair do cargo atirando. Interferência política. A questão é que quando uma figura do peso político de Moro resolve abrir suas baterias contra alguém, o impacto é enorme. Numa fala forte, Moro lembrou que o presidente ofereceu "carta branca" para nomear quem quisesse quando o convidou para entrar no governo. E, a partir daí, passou a acusar o presidente de romper esse acordo e de tentar interferir politicamente na direção-geral da Polícia Federal e nas superintendências regionais indicando pessoas do seu agrado para comandá-las. Moro disse que não aceitava a interferência política e afirmou que o presidente disse que queria ter canal direto com o diretor da PF e acesso a relatórios de inteligência produzidos pelo órgão. Moro, claro, não topou. Hoje, no seu pronunciamento, o ministro falou de sua trajetória profissional, do papel que teve na Operação Lava Jato e disse que não podia trair seu compromisso com a ética e com seus valores. Preferia deixar o cargo. Bomba nuclear. A demissão e a fala de Moro tiveram o impacto de uma bomba atômica sobre o governo. Sua entrada na equipe ministerial de Bolsonaro foi um evento de grande sucesso popular logo depois da eleição. Comemorado por seus aliados como um gol de placa, o movimento emprestou ao governo a credibilidade da Lava Jato no combate à corrupção. Com o tempo, o amor foi acabando. Sempre enxergando no ministro um rival em potencial na disputa de 2022, Bolsonaro procurou enfraquecê-lo em várias ocasiões anteriores. Mas, consciente da popularidade do ministro, o presidente não avançou demais nesse confronto. Mas sua determinação de ter maior controle sobre a PF, especialmente num momento em que estão sendo feitas investigações que podem afetar seus parentes e aliados políticos, fez com que Bolsonaro decidisse pagar para ver. Decidiu pela troca de Valeixo. Moro não gostou e pediu as contas. Como conserta? A saída de Moro teve agravantes. Além de deixar o posto fazendo acusações gravíssimas contra o presidente, sua demissão acontece menos de uma semana depois de Bolsonaro ter dispensado outro ministro muito popular, Luiz Henrique Mandetta, que comandava o combate ao coronavírus na Saúde. Com uma crise emendando na outra e tendo entre elas o terrível episódio da participação do presidente num ato público que pedia fechamento do Congresso e do STF e a volta do AI-5, o estrago político se multiplicou tremendamente. Toma lá, dá cá. Como não poderia deixar as acusações de Moro sem resposta, Bolsonaro resolver fazer um pronunciamento para "repor a verdade". Juntou os ministros e alguns parlamentares ao seu redor e fez um discurso amalucado para rebater Moro. Falou do aquecimento da piscina olímpica do Palácio da Alvorada, misturou com a crise do Inmetro, citou o assassinato de Marielle Franco e o atentado de Adelio Bispo contra ele, numa mistura desconectada. Acabou acusando Moro de condicionar a troca de Valeixo por uma indicação para uma vaga no Supremo, o que Moro negou. Sob os olhares da equipe ministerial - alguns visivelmente constrangidos pela situação - Bolsonaro acabou admitindo que queria ter mesmo acesso à informações da PF e que, como presidente, tem a prerrogativa de nomear quem quiser. Pancadaria. Como era esperado, os ataques de Moro contra Bolsonaro já motivaram mais uma batelada de pedidos de abertura de processo de impeachment contra o presidente. Partidos da oposição também querem abrir uma CPI para investigar suas denúncias. Outros políticos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, defenderam que renuncie. Bolsonaro, claro, está disposto a avançar sobre os parlamentares do Centrão para garantir votos que barrem um eventual processo de impeachment. Investigação. O mais duro golpe sofrido por Bolsonaro veio da Procuradoria-Geral da República, onde Augusto Aras apresentou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de abertura de inquérito para investigar as acusações feitas por Moro. Se o STF der sinal verde, o pedido pode se transformar num forte pedido de impeachment no Congresso. Coronavírus avança. Como não precisa se preocupar com crise política, o coronavírus seguiu avançando, enquanto o governo se esfacela internamente. Foram mais 357 mortes em 24 horas e mais de 3.500 ocorrências. Apesar de toda essa gravidade, que, certamente, requer atenção em tempo integral, o novo ministro da Saúde, Nelson Taich, foi um dos integrantes da claque montada por Bolsonaro para acompanhar seu pronunciamento contra Moro.