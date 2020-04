Crescimento - Como era previsível, o número diário de mortes por covid-19 vai superando seguidamente as marcas dos dias anteriores. Dessa vez, o Brasil teve 141 óbitos em 24 horas e deve ter seu milésimo falecimento pela doença registrado nesta Sexta-feira Santa. E, para piorar, autoridades admitem que está havendo relaxamento no isolamento, o que pode piorar a situação. Ao todo, o Brasil já soma 941 mortes e 17.857 casos.

Feriadão - Uma das preocupações dos governadores e prefeitos é que o feriadão da Páscoa acabe fazendo com que as pessoas saiam de casa e viajem, por exemplo, para praias perto de suas cidades. Preocupado com a redução do isolamento em São Paulo, o governador João Doria, anunciou que fechou um acordo com as operadoras de celular para "monitorar o isolamento durante a quarentena com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos". A preocupação de Doria é que em São Paulo o isolamento está em torno de 50%, porcentual inferior ao ideal. "Especialistas indicam um mínimo de 70% para que a estrutura da saúde comporte a pandemia. Por isso, iniciamos hoje uma campanha de disparo de SMS com todas as operadoras alertando os cidadãos sobre a situação da doença na região em que eles trafegam e os riscos de sair de casa", disse o governador.

Longa escalada - Garantir esse isolamento é uma estratégia que poderá ser decisiva para tentar conter o número de casos e de mortes. A estimativa dos especialistas do Ministério da Saúde é que o pico da doença poderá acontecer entre o fim de abril e as primeiras semanas de maio. Mas se o isolamento se reduzir, essa previsão poderá virar poeira.

Serpentário - Para piorar, o clima dentro do governo segue na já tradicional turbulência. Reportagem da CNN teve acesso a uma conversa entre o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Osmar Terra, na qual os dois detonam o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e falam abertamente que ele deveria estar fora do governo. Além de incendiar o ministro, a conversa mostra que a crise política envolvendo a Saúde segue longe de terminar. Onyx e Terra falam abertamente sobre a substituição de Mandetta, com Terra - que foi demitido por Jair Bolsonaro do Ministério da Cidadania - se colocando como candidato ao posto.

Paz não - Depois das trombadas com o presidente, Mandetta anunciou que permaneceria no cargo, mas pedia que houvesse paz para tocar o trabalho de combate ao coronavírus. Mas, num governo que preza a busca pelo confronto e cria polêmicas a todo instante, o ministro não terá sossego. É voz corrente no Planalto que, em condições normais de temperatura, Mandetta já estaria na fila do desemprego. Tem visão diferente de Bolsonaro, apoiando o isolamento contra a opinião do presidente. Além disso, costuma dar respostas irônicas nas entrevistas coletivas, num tom nem sempre muito simpático. Mas, a seu favor, tem a enorme popularidade que adquiriu junto à opinião pública por conta do combate ao coronavírus. Por isso, Bolsonaro não pode trocá-lo como certamente gostaria de fazer.

Vírus da fofoca - Apesar de estar sob fogo cruzado, Mandetta recebeu apoios públicos. Seu primo, o deputado federal Fábio Trad (PSD-MS), o alertou para as puxadas de tapete. "Enquanto Mandetta está focado e trabalha com a sua competente equipe para conter a pandemia, o vírus da fofoca avança no governo e transforma Onyx no agente transmissor com maior grau de periculosidade. Cuidado, Mandetta!". O líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB), também defendeu Mandetta, embora tanto ele quanto Onyx pertençam ao Democratas. "É um episódio que impacta na bancada do Democratas. Gera um ruído péssimo, já que todos tínhamos nos mobilizado para dar suporte ao Mandetta na crise da pandemia. E assim continuaremos".

Usina de crises - E, para manter intacta a fama de criador de polêmicas inúteis, Bolsonaro decidiu botar mais lenha na fogueira. Quando se esperava que mantivesse o tom mais ameno, o presidente não resistiu a dar mais uma estocada em Mandetta. Sem citar seu nome, Bolsonaro pegou uma das frases favoritas do ministro, a que fala que um médico não abandona seus pacientes, que usa para dizer que não pedirá demissão, e mandou seu recado. "O médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico". Não resta dúvida, que essa crise segue mais forte do que nunca.