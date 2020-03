Presidente concedeu 2 coletivas: na primeira distribuiu ataques; na segunda, pregou diálogo

Mascarados. A imagem do dia, que certamente se juntará à galeria desta crise do novo coronavírus, foi a de Jair Bolsonaro e vários ministros perfilados no Palácio do Planalto, todos com máscaras cirúrgicas, com o propósito de anunciar medidas e mostrar ação de equipe no combate à pandemia. Com exceção dos pacotes da área econômica e das ações concretas do Ministério da Saúde e das áreas de segurança e defesa, no entanto, o que se viu foi um "catadão" de iniciativas que pouco ou nada guardam de relação direta com a crise, ou lugares comuns para acalmar a população. O ponto fora da curva foi justamente o maestro da cena dos mascarados, Bolsonaro.

Mentiras. O presidente foi à coletiva com um propósito: tentar reverter o estrago em sua imagem provocado pela sua ida ao encontro de manifestantes, descendo a rampa do Planalto, quando já tinha feito teste para covid 19 e tinha informado que ficaria isolado. Teceu uma narrativa mentirosa a respeito da sucessão dos fatos para tentar negar o óbvio: que minimizou a dimensão da pandemia, não se preocupou com ela ao manter viagem aos Estados Unidos e que usou os atos para acossar o Legislativo e o Judiciário.

A mídia, sempre. A entrevista também mostrou um presidente obcecado com a imprensa. Atacou a mim, à Globo, à Veja. Inventou que os panelaços previstos para esta noite tinham incentivo da mídia e aproveitou para, ele sim, divulgar um insólito "panelaço a favor". Voltou a negar o que já demonstramos fartamente, com imagens: que divulgou por WhatsApp a convocação para os atos do dia 15. E ainda inventou que eu o teria acusado de promover manifestações previstas para terça que vem — que, primeiro, disse desconhecer, mas depois afirmou ter sido informado que não acontecerão.

Jogo de 7 erros. Esteticamente, a coletiva foi uma enciclopédia do que não se deve fazer no enfrentamento ao coronavírus: Bolsonaro e ministros punham e tiravam máscaras, punham a mão na boca, tocavam em canetas, papel e celulares para depois manusear as máscaras, cochichavam ao pé do ouvido, estavam ombro a ombro uns com os outros, mesmo tendo estado com várias pessoas que testaram positivo para covid-19, o que os obrigaria a quarentena preventiva. Um show de horrores que produziu memes, mais que informação. No seu término, o dólar passara de R$ 5,27.

Calmante. Horas depois, em tom menos nervoso, Bolsonaro convocou alguns dos mesmos ministros, com o mesmo tira e põe de máscaras, mas outras autoridades se juntaram à foto, como Dias Toffoli e Augusto Aras, o até então hibernante procurador-geral da República. Fizeram discursos protocolares em nome da união nacional. Faltaram os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, que comandava a sessão da decretação de estado de emergência, e do Senado, Davi Alcolumbre, que testou positivo para coronavírus — como, aliás, aconteceu com mais dois ministros de Bolsonaro: o general Augusto Heleno, de 72 anos, e o titular de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Lista cresce. No Brasil, aumentou o número de mortos pelo novo coronavírus, para quatro. Prefeituras e governos adotaram medidas ainda mais restritiva à circulação, de redução do transporte público até o fechamento de praias. Começam a ser fixadas multas a quem desobedecer essas restrições, além de possibilidade de se lacrar estabelecimentos e até prisão por desobediência em caso de doentes.

Economia. Na economia, medidas como a distribuição de vouchers para os mais vulneráveis foram bem recebidas, mas a autorização para redução de salários a partir de acordos individuais provocou protestos na oposição. O Copom cortou mais meio ponto na taxa de juros Selic, agora em 3,75%.