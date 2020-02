VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER

'Um País que se divide entre retroescavadeira e bala...'

O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB-PB), presidente da Comissão de Educação da Câmara, não escondeu sua perplexidade com os dois tiros sofridos pelo senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE), depois de tentar debelar um protesto de policiais militares usando uma retroescavadeira contra eles. Para o deputado, o episódio mostra bem um sério problema do Brasil. Leia mais

Bolsonaro: 'A democracia nunca esteve tão forte'

Mesmo com seus constantes ataques à imprensa, as críticas de seus ministros contra o Legislativo, as greves das polícias militares insufladas por seus militantes, as rusgas mal-resolvidas com governadores e a suspeita morte do miliciano com ligações com sua família, está tudo bem com a democracia na visão de Jair Bolsonaro. Leia mais

BRP Pergunta: 'País está entrando numa situação grave', diz Hartung

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, hoje na iniciativa privada, enfrentou de forma dura no início de 2017 um motim dos policiais militares em seu Estado. Afastou os policiais, não cedeu ao que classificou como "chantagem" contra a população e se recusou a conceder reajustes. Na ocasião, a partir do Espírito Santo se espalhou um movimento por outros Estados, e a postura de não negociar do então governador foi considerada essencial para que a situação não saísse de controle. Leia mais