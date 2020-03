Presidente insistiu no tom do pronunciamento de terça, em que defendeu a volta das atividades em nome da economia, mas ficou isolado: e agora?

Sem diretriz clara. O dia foi de grande tensão política e muitas informações desencontradas por parte das autoridades. O prejuízo, como sempre, é da sociedade: enquanto milhões de pessoas se submetem a quarentena doméstica e distanciamento social para evitar a explosão da curva de proliferação do novo coronavírus, o presidente da República acusa governadores e a imprensa de disseminarem pânico e histeria e defende a volta das escolas e do comércio. Ao longo do dia, os 27 governadores, vários prefeitos, entidades médicas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de forma sutil o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, e até o vice-presidente, Hamilton Mourão, acabaram contrariando a orientação de Bolsonaro.

Começou fervendo. O presidente começou cedo. Às 7h da manhã foi ao Twitter postar um áudio semelhante a esses que chegam por WhatsApp em que alguém não identificado "traduz" para um grupo o pronunciamento de Donald Trump na terça-feira, em que o presidente do EUA defendeu a retomada gradual das atividades no País até a Páscoa. Logo em seguida, Bolsonaro reafirmou o tom e dobrou a aposta na tradicional paradinha do Alvorada. Foi nesse estado de espírito que o presidente foi para a teleconferência com governadores, ainda de manhã.

MMA. A reunião azedou depois que o governador de São Paulo, João Doria, questionou o pronunciamento da véspera do presidente, apontando que instar as pessoas a abandonarem a recomendação de ficarem em casa seria irresponsável. Bolsonaro foi com os dois pés no peito do tucano, a quem acusou de ter usado seu nome para se reeleger em 2018 para em seguida apunhalá-lo pelas costas. Chamou Doria de leviano e demagogo e que não o reconhece como porta-voz dos governadores. Os demais representantes do Sudeste foram mais amenos, mas também manifestaram a intenção de manter as medidas de restrição a atividades econômicas e circulação.

Para tudo. Bolsonaro saiu transtornado da reunião e cancelou entrevista coletiva que daria. Ficou a cargo do subchefe da Casa Civil tentar explicar como se daria a volta às atividades, mas o resultado foi constrangedor: ele não soube nem explicar se os servidores federais, que estavam em homeoffice, voltariam a trabalhar.

Bagunça geral. Pudera: no governo, não se respeitam mais nem as regras de quarentena para contaminados. Diagnosticado com novo coronavírus em 18 de março, o general Augusto Heleno, participou da reunião com governadores sem máscara e sem distância dos colegas.

E agora, Mandetta? A grande dúvida ao longo do dia era quanto à permanência ou não do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Na reunião, ele tentou atuar como algodão entre cristais, propondo equilíbrio e calma. Na coletiva que sempre dá com técnicos da Saúde, deu uma no cravo e outra na ferradura: afirmou que o foco segue sendo na "vida" das pessoas, que nada muda, mas ressaltou a preocupação de Bolsonaro com a economia como legítima. Afirmou que vai colaborar com os Estados, mas no final falou que a quarentena pode ter sido "precipitada". Com isso parece querer se manter no cargo e manter a orientação técnica, tratando o presidente como café com leite. Resta saber se isso vai funcionar com alguém com o temperamento autoritário de Bolsonaro.

Mourão na contramão. O vice-presidente Hamilton Mourão usou entrevista convocada anteriormente ao pronunciamento de Bolsonaro para desautorizar a fala do presidente. Disse que a determinação do governo continua sendo a do distanciamento social. Ao longo do dia, viralizou o vídeo em que, no momento em que Bolsonaro se descontrola com Doria na reunião dos governadores, o vice faz caras e bocas de contrariedade. Nos bastidores, militares demonstram preocupação com o grau acentuado de belicismo do presidente, e um grupo deles já recorre ao vice como alternativa.

Maia dá a real. A entrevista mais elucidativa do dia veio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele deixou claro que Bolsonaro, ao pedir a decretação de calamidade pública, deu uma diretriz quanto à gravidade da pandemia de covid-19, e que mudar isso no meio do caminho não condiz com a manutenção da calamidade. Disse que o governo federal não tem nenhum plano de isolamento de idosos de comunidades carentes, o que torna inviável falar em isolamento vertical, como propôs o presidente. E que o governo federal ainda não implementou nenhuma das medidas de proteção social que anunciou. Por tudo isso, disse, seria irresponsável mudar as diretrizes. Mais: afirmou que vai trabalhar pela derrubada da medida provisória que limita o alcance da Lei de Acesso à Informação.