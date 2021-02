MP da Vacina abre guerra entre Anvisa e líder do governo Por Marcelo de Moraes Agência quer que Bolsonaro vete trecho de medida aprovada pelo Congresso que impõe liberação em até cinco dias de vacinas contra o coronavírus já aprovadas no exterior. Briga. Jair Bolsonaro precisará arbitrar um conflito envolvendo a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), em torno do prazo para liberação do uso de vacinas contra o coronavírus. Numa articulação comandada por Barros, com apoio do Centrão, o Senado aprovou, ontem à noite, uma medida provisória que abre uma brecha para acelerar a aprovação a jato de novas vacinas. O texto prevê que vacinas que já tenham sido liberadas no exterior precisarão ser aprovadas num prazo de até cinco dias pela Anvisa. Com isso, Barros e os parlamentares querem abrir o caminho para a compra das vacinas da russa Sputnik V, entre outras opções. Já o presidente da Anvisa, almirante Barra Torres, contesta a medida, que, na sua visão, afetará a credibilidade técnica da agência. Vai ter luta. Muito próximo de Bolsonaro, Barra Torres vai pedir ao presidente que vete o trecho da MP que obriga a Anvisa a liberar a vacina rapidamente. Ele já prepara uma documentação técnica para enviar à Casa Civil justificando as razões pelas quais essa proposta deve ser vetada por Bolsonaro. Além disso, Barra admite até recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impedir que essa decisão tenha validade, caso o presidente não a vete. Dificuldade. A questão que está na mesa do presidente não é de simples solução. Depois de manter um comportamento negacionista no combate ao coronavírus e na busca por vacinas, Bolsonaro viu sua popularidade cair com o aumento de casos e de mortes provocadas pela doença. Além disso, o governador de São Paulo, João Doria, possível adversário político na disputa de 2022, agiu de forma contrária, apostando na vacina Coronavac e aumentou sua popularidade. Ou seja, Bolsonaro agora quer recuperar o terreno perdido e vê na russa Sputnik V a chance de ter sua própria vacina, já que ela seria feita no Brasil pela União Química. Vacina do Centrão? O problema é que Barros tem sido criticado por supostamente estar fazendo lobby pela abertura de caminho para essa vacina ser adotada e comprada imediatamente. A União Química tem ex-políticos em postos estratégicos de sua direção, como é o caso do ex-deputado federal e ex-governador do Distrito Federal Rogério Rosso, que fazia parte do Centrão quando era parlamentar. Com a necessidade de vacinação cada vez mais urgente, a questão se tornou ainda mais delicada, já que não há dúvidas que todas as vacinas com eficácia comprovada serão de grande ajuda. O problema é que sem o aval técnico da Anvisa, nas condições em que a agência quer fazer seu trabalho, como saber se a Sputnik é boa de fato? Credibilidade. Do lado da Anvisa, o posicionamento de Barra é bastante justificável. Afinal, a aprovação expressa de uma vacina, sem que se saiba se atende tecnicamente os requisitos exigidos para a proteção da saúde, pode comprometer a credibilidade da agência. Só que, do outro lado, parlamentares veem como burocracia a demora enfrentada para a liberação de vacina, num momento em que a pandemia segue fazendo mais de mil mortes diárias. Caberá ao presidente decidir que caminho tomará para tentar por fim a essa guerra política pela vacina. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER A pedido de Lula, Haddad vai colocar o 'bloco na rua' para 2022 O ex-presidenciável e ex-ministro Fernando Haddad (PT) afirmou na quinta, 4, que aceitou ser candidato novamente a presidente da disputa eleitoral de 2022, mas somente se o ex-presidente Lula for mantido inelegível. "Ele me chamou para uma conversa no último sábado e disse que não temos mais tempo para esperar. Me pediu para colocar o bloco na rua e eu aceitei", afirmou o ex-prefeito. Leia Mais CPI da Covid no Senado já assombra o governo Já protocolada, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aguarda apenas pelo sinal verde da Presidência do Senado para poder ser instalada. E o impacto das investigações sobre as possíveis falhas do governo na condução do combate à pandemia do coronavírus pode ser muito forte. Leia Mais ACM Neto nega que será vice de Bolsonaro: 'Não há a menor hipótese' Após afirmar que não "descarta" que o DEM apoie a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022, o presidente nacional da sigla, ACM Neto, negou, nesta sexta-feira, 5, a possibilidade de ser candidato a vice do atual chefe do Executivo na próxima eleição presidencial. Leia Mais