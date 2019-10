MP do Rio desmente depoimento de porteiro no caso Marielle Por Vera Magalhães Bolsonaro reagiu duramente a reportagem que afirmou que um dos acusados de matar vereadora dera endereço de sua casa no dia do crime

Corda esticada. Uma reportagem do Jornal Nacional exibida na noite de terça-feira, 29, levou o presidente Jair Bolsonaro a reagir duramente contra a Globo e o governador do Rio, Wilson Witzel, apontando uma ação deliberada se ambos para destruí-lo, inviabilizar seu governo e comprometer sua família. Na reportagem, a emissora tornou público o depoimento de um porteiro do condomínio em que Bolsonaro mora no Rio, segundo o qual um dos suspeitos da morte de Marielle Franco, Élcio Queiroz, esteve no local no dia 14 de março de 2018, data do assassinato, e deu o endereço da casa de Bolsonaro. A reportagem já informava que Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, mas dizia que alguém em sua casa autorizara a entrada, e que o porteiro identificou a pessoa como sendo o "seu Jair".

Indignação. Bolsonaro reagiu prontamente. Numa live de mais de 20 minutos, em tom exaltado, desferiu as primeiras acusações contra Witzel e a Globo. Ambos responderam com notas em que lamentavam o tom do presidente. O imbróglio ganhou novos desdobramentos ao longo da quarta-feira, 30. Parlamentares do PSOL passaram a exigir que o STF investigasse o caso. Carlos Bolsonaro exibiu no Twitter imagens que mostravam o registro da portaria no dia da morte de Marielle e indicavam que Élcio desde o início disse que ia à casa 65, onde morava Ronnie Lessa, outro acusado de matar a vereadora.

MP. A informação do filho do presidente foi confirmada pelo Ministério Público do Rio, que disse, inclusive, que já fora realizada uma perícia nos áudios do condomínio que mostrara que o porteiro mentiu em seu depoimento. A reportagem mereceu declarações ou notas de repúdio de ministros de Bolsonaro e o presidente recebeu inclusive o apoio do procurador-geral da República, Augusto Aras, que disse que ele era a "vítima", e não suspeito de nada.

Imprensa. O episódio jogou lenha na guerra entre bolsonaristas e a imprensa, sobretudo a Globo. Fez com que o presidente avançasse o sinal e ameaçasse com a não renovação da concessão da emissora em 2022, algo que nada deveria ter a ver com o conteúdo de uma reportagem. A emissora, é importante que se diga, não fez nenhuma acusação a Bolsonaro, informou desde o início que ele estava em Brasília e não inventou os depoimentos - eles de fato existiram.

STF. A contenda com a imprensa não foi a única a ganhar novos contornos. O assessor da Presidência Filipe G. Martins foi chamado, no âmbito do super inquérito aberto para apurar ameaças ao Supremo e a seus ministros, a prestar esclarecimentos sobre postagem em que reafirmava o conteúdo de vídeo postado e depois apagado por Bolsonarono Twitter em que instituições como o STF eram comparadas a hienas dispostas a dar o bote num leão, que seria o presidente.

Exorbitâncias. Por mais que seja execrável a pregação anti-instituições e anti-STF feita pelo bolsonarismo sob os auspícios do presidente, parece excessivo convocar alguém a prestar esclarecimentos na Justiça por uma postagem em redes sociais em que não comete nada próximo a um crime. Que os Poderes estiquem, cada um de uma lado, a corda do tecido institucional e a deixem se esgarçar é sinal preocupante para a sociedade e a democracia.