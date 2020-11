Candidatos a prefeito e governadores contornam aumento de internações no País para não atrapalhar segundo turno

No pico de novo. O mundo está vivendo um novo pico de casos e mortes por covid-19. Não é mais o caso de discutir se o Brasil já está ou não na segunda onda: o País ocupa o terceiro lugar de casos da doença desde o início da pandemia, e a curva descendente verificada até outubro deu lugar a um novo aumento em todos os indicadores.

Silêncio eleitoral. A despeito das evidências de que já se vive uma nova onda por aqui, com hospitais lotados em todo o Brasil, existe um pacto velado de silêncio no tema da volta de medidas restritivas à circulação e à economia por parte dos candidatos que ainda disputam o segundo turno das eleições para prefeito. Nem mesmo os postulantes de esquerda, antes ferrenhos defensores de medidas duras de isolamento social, adotam esse discurso agora, uma vez que a retórica bolsonarista fez prosperar em várias classes sociais o discurso crítico às medidas de fechamento do comércio e exortação a que as pessoas se fechem em casa.

"Ouvir a Ciência". Virou um clichê falar em "ouvir a ciência" antes de definir novas medidas. Em São Paulo, esse discurso é um dos poucos pontos em comum entre Bruno Covas e Guilherme Boulos, com nuances. Em sabatina no Estadão, Boulos insinuou que Covas e o governador João Doria Jr. estariam represando dados do aumento de casos de coronavírus para não prejudicar a reeleição do tucano. Mas evita falar em adotar medidas duras como adiar a volta às aulas, por exemplo. Já Covas, que também tangencia questões sobre a volta do isolamento, diz que foi testado e tem experiência de ação na pandemia, diferentemente do adversário.

E o governo federal? Segue ausente da discussão. Jair Bolsonaro, na cúpula dos Brics, voltou a falar em "politização do vírus", criticar a OMS e, para espanto geral, falar que o Brasil vai investir numa "vacina própria". Os estudos para se chegar a algum imunizante nacional até existem, mas em escala e fases de estudos muito inferiores às principais coalizões globais para se chegar à vacina. A mais avançada é a da Pfizer, em parceria com o laboratório alemão BioNTech, a BNT162b2, que apresentou 95% de eficácia na fase 3 de testes, já concluída. Nesta quarta-feira o laboratório disse ter feito uma proposta ao governo Bolsonaro para imunizar alguns milhões de brasileiros, que incluiria um plano de logística para sua armazenagem e transporte, além de ter se oferecido para prestar toda a ajuda à Anvisa para a aprovação do imunizante.

Enquanto isso... Enquanto a volta dos altos índices de contágio pelo Sars-Cov2 virou o tema preferencial nas redes sociais, a campanha segue, com novas pesquisas e uma sucessão de debates e sabatinas. Em São Paulo, o Ibope mostrou Covas com 58% e Boulos com 42% dos votos válidos. Trata-se de uma distância menor que a revelada em três pesquisas divulgadas na véspera, que mostravam o tucano com 60% ou mais e Boulos com 38% ou menos. Na sabatina do Estadão, o psolista disse acreditar que a onda que o fez ir ao segundo turno com mais votos do que as pesquisas indicavam seria suficiente para fazê-lo superar o prefeito até dia 29.

Previdência heterodoxa. Também foi na sabatina que Boulos fez uma exótica proposta para reformar a Previdência dos servidores municipais. Ele criticou o SampaPrev, aprovado na atual gestão, e disse que a contratação em massa de servidores para várias áreas por concurso público, uma de suas propostas mais repetidas, seria "benéfica" para a Previdência, pois faria com que mais gente contribuísse para o sistema e financiasse as aposentadorias. Ele só não fez referência ao fato de que as contribuições se dão em percentual muito menor do que a parte com que a prefeitura tem de arcar para financiar o sistema previdenciário, que já é deficitário. Foi muito criticado por economistas de diferentes matizes e virou meme nas redes sociais.