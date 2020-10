Na estreia do horário eleitoral, Bolsonaro e Lula viram destaque na disputa em São Paulo Por Marcelo de Moraes Líder nas pesquisas em São Paulo, Celso Russomanno procurou colar sua imagem à do presidente, enquanto Jilmar Tatto se associou ao líder petista. Sob nova direção. Dois anos depois de bolsonaristas e petistas protagonizarem a disputa nacional pela Presidência, os principais líderes políticos dos dois grupos voltaram a se tornar destaque, dessa vez na campanha paulistana. Celso Russomanno (Republicanos), que tenta pela terceira vez seguida chegar à Prefeitura, trouxe como novidade para sua candidatura deste ano o apoio explícito de Jair Bolsonaro. Como nas duas campanhas passadas, o deputado federal largou, novamente, na frente nas primeiras pesquisas de opinião. Agora, tenta grudar na imagem do presidente para evitar que sua candidatura se desidrate mais uma vez, da mesma maneira que aconteceu em 2012 e 2016, quando foi batido por Fernando Haddad (PT) e João Dória (PSDB), respectivamente. Vai que cola. Russomanno não perdeu a chance de criticar ambos, questionando se a cidade tinha melhorado com a administração dos seus adversários. "São Paulo precisa de um prefeito com o apoio do presidente da República", disse o deputado, talvez se esquecendo que, em 2012, Haddad tinha o apoio da então presidente Dilma Rousseff. Batendo na mesma tecla. O petista Jilmar Tatto buscou o apoio do ex-presidente Lula, que não concorreu contra Bolsonaro em 2018, por estar preso e inelegível, sendo substituído por Haddad. Ao contrário de Russomanno, o desafio de Tatto não é o de evitar a perda de votos durante a campanha. O que ele precisa é conseguir fazer sua candidatura decolar, o que não ocorreu até agora. O petista aposta na associação de sua candidatura à figura do ex-presidente, que gravou mensagem pedindo apoio para ele. Mas Tatto enfrenta dificuldades até mesmo para se tornar o escolhido pelos eleitores de esquerda da capital paulista, que têm indicado, até aqui, sua preferência por Guilherme Boulos, do PSOL. Dono do tempo. Com quase três minutos e meio dos dez minutos totais do horário eleitoral a sua disposição, o prefeito Bruno Covas (PSDB) destacou sua atuação para melhorar a Saúde em São Paulo, especialmente por causa dos efeitos da pandemia do coronavírus. Até porque seu desempenho nessa área vem sendo alvo de críticas pesadas dos adversários antes mesmo da campanha começar. Covas também falou sobre seu câncer no sistema digestivo, que ainda segue tratando. Até agora, o tucano se mantém próximo de Russomanno na disputa pela liderança nas pesquisas. Fantasma. Enquanto os candidatos paulistanos buscam o apoio de líderes de tradicionais, outra velha conhecida ameaça dar as caras novamente. O IBGE registrou um aumento de 0,64% nos preços de setembro, trazendo de volta o fantasma da inflação. Foi o pior resultado da inflação para o mês de setembro desde 2003. Os vilões, como de costume, foram alimentação e combustíveis. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER BRP Entrevista Joice Hasselmann Candidata do PSL em São Paulo é a segunda a participar da série de lives das eleições 2020. Leia Mais Eleições nas Redes: Os 10 primeiros dias de campanha virtual em São Paulo Desde que o período eleitoral se iniciou em São Paulo, é perceptível a superioridade do trabalho realizado nas redes sociais pelas campanhas de Guilherme Boulos (PSOL), Arthur do Val (Patriota) e até Levy Fidelix (PRTB). O apoio hesitante de Jair Bolsonaro a Celso Rusomanno (Republicanos) também chamou a atenção. E vale ainda destaque aos recursos investidos por Jilmar Tatto (PT), o 11º maior orçamento encontrado pela Biblioteca de Anúncios do Facebook, para se fazer conhecido. Leia Mais Do Marcelo: Em 2020, recall pode virar o maior cabo eleitoral Se em 2018, a "nova política" acabou sendo um dos destaques da eleição, as primeiras pesquisas indicam que candidatos mais conhecidos podem levar alguma vantagem nas disputas deste ano. Numa campanha limitada pelos efeitos da pandemia do coronavírus (menos rua, corpo a corpo, comícios, etc) e com as redes sociais mais vigiadas para reduzir ações de alcance em massa, políticos que já têm seu nome conhecido começam a se destacar. Leia Mais