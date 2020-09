Nem susto com avião faz Bolsonaro cair na real Por Vera Magalhães Avião do presidente arremete por conta da fumaça, mas ele segue negando gravidade das queimadas e ainda faz pouco do isolamento social para combater a pandemia . Fumaça na cabeça. Jair Bolsonaro levou um susto graças às queimadas do Pantanal. O avião que levava o presidente a Sinop, no Mato Grosso, teve de arremeter ao tentar pousar devido à grande quantidade de fumaça decorrente dos incêndios. O presidente aludiu ao fato em seu discurso logo depois, lembrou que foi a segunda vez que passou por incidente similar, mas seguiu negando a gravidade das queimadas no Pantanal. "Obviamente, é sempre algo anormal de estar acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Para nossa felicidade, na segunda vez conseguimos pousar. Nós estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil, isso acontece ao longo de anos e temos sofrido crítica muito grande", afirmou. Nem assim. Mas o presidente e o resto do governo seguem fazendo pouco da tragédia ambiental que aniquila vegetação e animais no bioma do Pantanal. Ele enalteceu o agronegócio, setor que o homenageou na viagem. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, usou as redes sociais para apontar um complô entre a deputada Sonia Guajajara, ONGs ambientais e o ator Leonardo di Caprio (sim, isso mesmo) para acabar com a imagem do Brasil no exterior e prejudicar a venda de produtos brasileiros. Mais negacionismo. Bolsonaro deu um show de negacionismo em sua última viagem eleitoreira. Sem máscara, fez pouco de quem respeitou o distanciamento social, dizendo que esse negócio de "fica em casa" é coisa de gente fraca. "Vocês não entraram na conversinha mole do 'fica em casa'. Isso é para os fracos", afirmou, enaltecendo produtores e trabalhadores rurais. Também tratou de destratar os professores, ao dizer que não gostam de trabalhar, por isso não querem retomar aulas presenciais. Mais rachadinha? Enquanto isso, o avanço das investigações da rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro no Rio avança e revela personagens para além do onipresente Fabrício Queiroz. É o caso do coronel da reserva do Exército Guilherme Henrique dos Santos Hudson, que fez saques que somam R$ 260 mil em espécie de sua conta pessoal de 2009 a 2016. Assim como Queiroz, ele também teve outros parentes empregados no gabinete de Flávio. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Maioria não quer e não acredita em Lula em 2022, diz pesquisa Um levantamento mostrou que a maior parcela da população não apenas não acredita em Lula como um candidato viável para 2022. Um significativo porcentual de entrevistados pelo Paraná Pesquisas também não gostaria de ver o petista sequer como opção na urna. O instituto perguntou se o ex-presidente seria o principal adversário de Jair Bolsonaro no próximo pleito. 65,8% disseram não acreditar nessa hipótese e 30,6% disseram crer na possibilidade. Leia Mais Suplicy faz sua 11ª disputa eleitoral: 'Meu gabinete é um pronto-socorro' Em campanha pela reeleição para a Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), de 79 anos, fará sua 11ª disputa eleitoral neste ano. O candidato já se elegeu uma vez para deputado estadual, uma para federal, duas para vereador e três para senador. Perdeu uma para prefeito, uma para governador e duas para senador. Eleito como o vereador mais votado de São Paulo em 2016, com 301.446 votos, o parlamentar contabiliza seus projetos e resume: "Meu gabinete é uma espécie de pronto-socorro. Funciona até de madrugada", disse ao BRP. Ao longo de 3 anos e 9 meses de mandato, ele fez 7 mil atendimentos no gabinete que geraram ofício. Leia Mais Conheça a Lei Geral de Proteção de Dados, que vale a partir de hoje Entrou em vigor a partir desta sexta-feira, 18, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Vista como um Procon para informações pessoais, a regra traz mais transparência para a coleta, armazenamento e uso de dados de brasileiros por parte de empresas e órgãos de governo. A nova regra será regulada e aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), criada em agosto pelo governo federal. O órgão está subordinado à Presidência da República. Leia Mais