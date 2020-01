No Fla x Flu brasileiro, até indicação ao Oscar vira polêmica Por Vera Magalhães Nomeação do documentário 'Democracia em Vertigem', sobre o impeachment de Dilma, divide as redes sociais e mostra que País não consegue sair desse rame-rame; até quando? Ficção ou realidade? A indicação, pela Academia, do filme de Petra Costa sobre os fatos que levaram à queda de Dilma enfureceu alguns e foi comemorada como um grande feito por outros. A falta de razoabilidade nas reações dá uma clara demonstração de que o Brasil segue preso a uma polarização política limitante, que impede que se analisem os fatos pelo que são. Uma indicação de um documentário não deveria ser elevada à categoria de fato político. Milhares de obras similares, que retratam uma determinada visão de um fato histórico, são produzidas no mundo todo e indicadas a prêmios. Democracia em looping. Que isso vire uma celeuma mostra a dificuldade crescente dos brasileiros de lidar com o dissenso, de aceitar que nenhuma visão de mundo é a correta ou isenta de viés e que a indicação não muda nada nas consequências do impeachment nem de sua avaliação futura pela História: sempre haverá quem sustente que houve um "golpe", mas o impeachment seguiu os trâmites legais e legislativos, foi acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal, Michel Temer foi empossado e terminou o mandato e Jair Bolsonaro foi eleito e governa. O resto é festa para tapete vermelho em Hollywood. Ela adorou. Mas os políticos brasileiros não parecem ter maturidade para lidar com algo que deveria ser trivial. Dilma aproveitou a nomeação para se dizer vingada do "golpe" para o qual teriam concorrido a mídia "venal" e a famosa "elite" --se esquecendo de incluir a tal elite entre aqueles que se associaram ao PT e a partidos da base para promover o desvio de recursos verificado no petrolão e investigado pela Lava Jato, com consequências diretas sobre sua governabilidade e, portanto, no impeachment. Enquanto isso... No mundo real, Paulo Guedes voltou ao Brasil e encontrou o ambiente que pretendia ser liberalizante na economia turvado pela tentação dos gastos e dos subsídios a amigos do poder. O titular da Economia terá de driblar o populismo crescente de Jair Bolsonaro, que quer subvencionar a luz de templos religiosos e seguir tapando o Sol com a peneira ao bancar a instalação de painéis de energia solar às custas de rateio por todos os consumidores. Uma conta que não fecha. Torneira. Guedes tenta fechar as toneiras de gastos e de renúncias fiscais variadas. Já na chegada do ministro foi anunciado que não será mais possível abater do Imposto de Renda o gasto com contribuições previdenciárias de empregados domésticos. O benefício, concedido em 2006, caducou sem que ninguém propusesse sua renovação. Com isso, o governo suspende uma renúncia fiscal estimada em R$ 674 milhões ao ano. Resta saber se Bolsonaro não vai querer restituir o abatimento. Prioridades. Enquanto a equipe econômica se vê entre a cruz do liberalismo e a caldeira do populismo fiscal, tributário e tarifário do presidente, ele, como sempre, se dedica às redes sociais. Nesta segunda-feira, o presidente propôs uma enquete insólita a seus seguidores. Compartilhou o post de um site alinhado sobre a tendência de que vários Estados norte-americanos proíbam atletas trans de competir com mulheres e perguntou: "Qual a sua opinião?". Não se sabe em que tal assunto pode impactar a gestão pública brasileira, mas Bolsonaro vai dando vazão, sempre, à sua visão personalíssima de mundo e mantendo a tropa de seguidores animada com temas absolutamente alheios às prioridades de governo. Por Marcelo de Moraes Volpon: 'Brasil não é mais aquele carro atolado. Já está andando'. Economista-chefe do banco UBS no Brasil, Tony Volpon faz previsão otimista para o crescimento do País em 2020. Para ele, é realista prever um aumento do PIB em 2,5% este ano e um câmbio com o dólar cotado a R$ 3,95. Em entrevista ao BRPolítico, Volpon, que foi diretor do Banco Central, reconhece que não se concretizaram as apostas positivas feitas pelo mercado para 2019, mas ressalta que as condições atuais são diferentes do ano passado e permitem uma expectativa positiva bem mais realista. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Da Vera: As prioridades de Bolsonaro Em plena segunda-feira, dia da volta do titular da Economia, Paulo Guedes, à ativa, com várias questões prementes pendentes, uma viagem à Índia próxima e o mundo em compasso de espera diante da tensão entre Estados Unidos e Irão, Bolsonaro resolveu gastar seu tempo propondo uma enquete aos seus seguidores no Twitter. Leia mais Stédile elogia 'exemplo de luta' dos trabalhadores franceses O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra João Pedro Stédile parabenizou os franceses por terem "derrotado o Guedes deles" ao se mobilizarem contra a reforma da Previdência proposta pelo governo francês. Para Stédile, o exemplo francês deveria ser imitado no Brasil, mas avaliou que isso "nos falta aqui". Leia mais Marcelo Álvaro quer fim da 'falsa dicotomia' entre desenvolvimento e meio ambiente Marcelo Álvaro Antônio terá um 2020 de intensas articulações com o Congresso Nacional. O ministro do Turismo, que se licenciou do cargo de deputado federal para assumir a pasta, terá pautas importantes para o setor que terão de ser votadas pelos parlamentares para sair do papel. Logo de cara, a medida provisória que transforma a Embratur em agência, e com isso aumenta seu orçamento, terá de ser votada para não caducar. Durante o ano, devem aparecer nas mãos dos deputados a permissão para a exploração da baía de Angra e de outras 10 áreas semelhantes, protegidas ambientalmente, e o polêmico retorno dos cassinos, tema proibido entre a Frente Parlamentar Evangélica. Leia mais Gasolina e diesel ficam até 3% mais baratos na refinaria A Petrobrás anunciou que a gasolina e o óleo diesel devem ficar em média 3% mais baratos em suas refinarias. É o primeiro reajuste feito pela petroleira após a crise no Irã, provocada pelo ataque dos EUA que matou o general Qasem Soleimani. Leia mais