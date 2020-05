Novo diretor da PF assume cargo às pressas e já muda comando no Rio Por Marcelo de Moraes Posse foi feita numa sala, meia hora depois da publicação da nomeação no Diário Oficial, para impedir eventual reação do STF . Correria. Depois que o Supremo Tribunal Federal barrou a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção geral da Polícia Federal, Jair Bolsonaro decidiu mudar de estratégia. Escolheu o braço-direito de Ramagem na Abin, o até então secretário de Planejamento Rolando Alexandre, e o colocou no Diário Oficial. Ou seja nomeou um homem de confiança de um de seus homens de confiança. Para não correr risco de ver Rolando ser também rechaçado pela Justiça, a posse foi feita na base da correria. Meia hora depois dessa publicação, Rolando já era empossado às pressas no novo cargo, numa solenidade sem a presença de convidados. Mirou no alvo. Nomeado, Rolando tomou sua primeira decisão exatamente como o presidente queria: trocou o comando da Superintendência da PF no Rio. Esse era um dos principais pontos de atrito entre o presidente e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. O ex-juiz tem repetido que Bolsonaro cobrava mudanças na cúpula nacional da PF e também na superintendência do Rio e, por isso, decidiu pedir demissão do Ministério. A suspeita é que essa fosse uma ação para garantir que o próximo superintendente da PF fluminense blindasse eventuais investigações contra os filhos do presidente e seus aliados. Com a troca no comando do Rio, o objetivo foi atingido. Estratégia. Para evitar críticas a essa mudança, o atual superintendente do Rio, Carlos Henrique Oliveira, foi chamado para ser o número 2 de Rolando Alexandre em Brasília. Assim, o atual chefe da PF no Rio foi promovido, ocupando um cargo na direção nacional. E sua saída abre o caminho para que Bolsonaro tenha na PF do Rio um delegado alinhado aos seus interesses. Pressão. Entre os políticos, a manobra, claro, foi recebida com críticas. E pode ter sido um desgaste desnecessário, já que parecia improvável que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, vetasse outro nome indicado por Bolsonaro. Mas, com a manobra, o presidente chamou mais críticas para si. O recuo das segundas. Já se sabe que criar polêmicas não é um problema para o presidente. Como de costume, ele adotou um tom mais comedido depois de participar pela enésima vez de uma manifestação que ultrapassa os limites da democracia, como voltou a ocorrer neste domingo. O protesto, novamente, teve como alvos o Supremo e o Congresso. Bolsonaro fez mais declarações acima do tom, chegando a dizer que não aceitaria mais interferências de outros poderes, é que as Forças Armadas estavam do lado do povo. Para piorar, apoiadores bolsonaristas agrediram uma equipe de jornalistas do Estadão. Hoje, em tom bem mais comedido, Bolsonaro atribuiu as agressões a pessoas infiltradas no evento para tumultuar a manifestação. Investigação. Mas o Procurador-geral da República, Augusto Aras, decidiu pedir ao Ministério Público que investigue as agressões sofridas, domingo, pela equipe de jornalistas do Estadão. Eles cobriam a manifestação realizada na Praça dos Três Poderes, contra o Supremo Tribunal Federal e a favor de Jair Bolsonaro, quando apoiadores do presidente agrediram o fotógrafo Dida Sampaio e o motorista da equipe Marcos Pereira. "Tais eventos, no entender deste procurador-geral da República, são dotados de elevada gravidade, considerada a dimensão constitucional da liberdade de imprensa, elemento integrante do núcleo fundamental do Estado Democrático de Direito", escreveu Aras no ofício enviado à procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP/DFT), Fabiana Costa. Para não esquecer. Enquanto isso, o coronavírus continua fazendo vítimas no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 263 mortes. Ao todo, já são 7.288 óbitos em todo o País pela doença. Para não esquecer mesmo. O Brasil perdeu hoje dois gênios de sua cultura. O compositor, escritor e poeta Aldir Blanc foi mais um a sucumbir ao coronavírus. Imortalizado por composições como "O bêbado e a equilibrista", "Querelas do Brasil", "O mestre-sala dos Mares", "De frente pro crime", entre tantas, Blanc morreu aos 73 anos. O carismático ator Flávio Migliaccio também partiu nesta segunda, aos 85 anos, deixando na lembrança popular personagens inesquecíveis como Xerife, Tio Maneco e o Seu Chalita. Por Vera Magalhães Bolsonaro finge que não é com ele. Nesta segunda-feira, de novo diante da onda de reação de parlamentares, ministros, entidades como OAB e ABI e da imprensa, Bolsonaro recua. Agora, adotou até o cinismo como retórica: disse que as agressões, se houve, partiram de "infiltrados", e não de apoiadores seus, a despeito de todo o incentivo oficial para a radicalização e o confronto. 