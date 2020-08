Novos depósitos de Queiroz e da mulher a Michelle Bolsonaro Por Vera Magalhães Revista revelou R$ 72 mil do ex-assessor de Flávio à primeira-dama, e jornais mostraram mais R$ 17 mil de Márcia Aguiar . Versão desmentida. A explicação dada por Jair Bolsonaro para um depósito de R$ 24 mil de Fabrício Queiroz encontrados pelo Coaf na conta de Michelle Bolsonaro em 2018 caiu por terra nesta sexta-feira, diante da revelação, feita pela revista Crusoé, de que o Ministério Público Federal descobriu que os depósitos na verdade chegaram a R$ 72 mil. Bolsonaro havia dito que os depósitos eram pagamentos de um empréstimo e que totalizavam R$ 40 mil. Esse empréstimo nunca foi declarado no Imposto de Renda nem pelo presidente nem pelo ex-assessor. A Folha de S.Paulo, na esteira da revelação da Crusoé, também mostrou que a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, transferiu mais R$ 17 mil para Michelle. No total, foram 27 depósitos da família de Queiroz para a mulher de Bolsonaro. Silêncio na corte. O Planalto não se manifestou sobre as novas revelações da investigação sobre o caso Queiroz, que refuta a justificativa dada por Bolsonaro e repetida desde 2018. Os novos dados que mostram repasses sistemáticos de Queiroz e da mulher à mulher de Bolsonaro desde 2007 vieram na mesma semana em que Flávio admitiu ter tido contas pagas pelo ex-assessor e apresentou o décimo recurso para tentar sustar ou alterar as investigações contra si. "Vida que segue". Esse caso tem potencial de abalar Bolsonaro junto ao seu eleitorado, contrariando a aposta de aliados do presidente de que ele escapará incólume do desgaste causado pela pandemia do novo coronavírus, que avança para romper duas marcas sombrias: 100 mil mortos e 3 milhões de infectados. Enquanto o presidente insiste em minimizar a tragédia, como fez em live na quinta-feira, os Estados e municípios vão decidindo, de forma desordenada, a reabertura das atividades. Nesta sexta-feira, o governo de São Paulo anunciou que transferiu para 7 de outubro a data prevista para a retomada das aulas presenciais, mas permite que, a partir de setembro, as escolas retomem atividades extra-curriculares e promovam o acolhimento dos alunos. Sem direção. As informações sobre a volta às aulas ainda estão confusas e incertas. A ideia inicialmente aventada pelo governo era permitir a retomada opcional das aulas, o que faria com que as datas e as decisões variassem em diferentes regiões e entre as redes pública e privada. A decisão de retomar apenas atividades não-curriculares funcionará como um teste, mas já enfrenta resistência por parte de entidades representativas dos professores e de pais, inseguros em decidir por conta própria o momento de enviar os filhos à escola. Por Marcelo de Moraes Inflação tem pior julho em quatro anos e alerta governo. A inflação registrou uma alta de 0,36% em julho, representando a pior marca para o mês desde 2016. O índice foi puxado para cima pelos aumentos da gasolina e da energia elétrica, entre outros itens. A título de comparação, em julho do ano passado, a inflação para o mês foi de 0,19%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 7, pelo IBGE e compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Governo cancela participação militar em eventos do 7 de setembro Às vésperas de o Brasil chegar à triste marca de 100 mil mortos pela covid-19, o Ministério da Defesa decidiu cancelar a participação militar nos festejos de 7 de setembro, em comemoração ao 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil. A decisão está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 7. Leia mais Entidade da construção civil prevê desemprego sem veto ao fim da desoneração Com previsão de o Congresso votar o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha salarial de 17 setores da economia na semana que vem, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) prevê maior desemprego caso os congressistas não mantenham a prorrogação das desonerações até o fim de 2021, conforme aprovado pelo Congresso e vetado pelo chefe do Planalto. A medida permite que empresas optem por contribuir para a Previdência Social com um porcentual que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta em vez de recolher 20% sobre a folha de pagamento. Leia mais Marina: 'Presidente não cansa de mostrar seu grau de insensibilidade' A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva criticou a fala de Jair Bolsonaro sobre as quase 100 mil mortes pelo coronavírus, durante sua live semanal. Para ela, o presidente demonstrou insensibilidade, mais uma vez, em relação às mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil. Leia mais