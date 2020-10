O desabafo de Guedes após mais uma semana perdida Por Vera Magalhães Para titular da Economia, Marinho é despreparado, desleal e "fura-teto" . Dedo no olho. Em plena era das lives, aparentemente ainda há figuras públicas que parecem acreditar que declarações bombásticas em teleconferências, ainda que fechadas, não vai vazar. Ou é isso ou Rogério Marinho fez de propósito, mesmo. O ministro do Desenvolvimento Regional participou de teleconferência com uma corretora de investimentos na qual fez duras críticas ao colega Paulo Guedes e disse que o Renda Cidadã sai "por bem ou por mal". Voadora. A reação de Guedes foi pública e violenta. Ao chegar para reunião no Ministério da Economia disse que o colega e ex-auxiliar, se disse o que se estava dizendo que disse, era, além de desleal, também despreparado e fura-teto. E assim caminha a equipe de Bolsonaro em mais uma semana perdida para a definição de mecanismos que supram o iminente fim do teto de gastos. Cadê o dinheiro? A semana começou com Bolsonaro, Guedes e líderes no Congresso animados com o Renda Cidadã, cujos recursos sairiam do Fundeb e do adiamento do pagamento de precatórios. Não rolou nem uma coisa nem outra, e ela termina com o programa ainda habitando o limbo dos projetos inconclusos de Guedes. A nova CPMF, que também era coisa para agora, ainda não foi vista. Só desgaste. Tanta bateção de cabeça e tantas derrotas para Guedes levaram o mercado a de novo especular sobre sua queda. Mas ele segue lá. Nem firme, bem forte. Mas lá. E por falar em desgaste... Ele também atingiu o governo em outra frente, a da nomeação do desembargador do TRF-1 Kassio Nunes para o Supremo. Bolsonaro teve de apelar a seus apoiadores por uma espécie de voto de confiança, uma vez que a indicação foi amplamente criticada. Até empresários apoiadores do governo e evangélicos como Silas Malafaia caíram matando em cima. Silêncio sobre Michelle. Também não houve explicação do presidente até aqui pelo uso de R$ 7,5 milhões de uma doação para testes rápidos para um programa capitaneado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, e de lá para ONGs ligadas a Damares Alves, entre elas uma que atuou para tentar impedir o aborto legal de uma criança. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER CNJ reconhece identificação de gênero em sistema prisional O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu nesta sexta, 2, que pessoas condenadas devem ser direcionadas a presídios e cadeias conforme sua autoidentificação de gênero. A medida permite que lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis ou intersexo (LGBTI) condenados e privados de liberdade possam cumprir suas penas em locais adequados ao seu gênero autodeclarado. Leia Mais Parlamentares apontam contratos 'com alto risco de fraude' no MEC Parlamentares que compõe a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC apontaram cinco contratos do ministério, com valor total de R$ 7,5 milhões, como tendo "alto risco de fraude". Todos os contratos dizem respeito a compras feitas durante o estado de calamidade devido à pandemia de coronavírus, como aquisição de medicamentos e de equipamentos de proteção individual para hospitais universitários. Leia Mais Eleições nas Redes: O impacto na web de um debate na TV O debate entre onze candidatos a prefeito de São Paulo começou com 2,2 pontos de audiência, mas chegaria a 3,1 após uma hora de transmissão. Isso significa que algo próximo de 230 mil domicílios da capital paulista chegaram a sintonizar simultaneamente a Band na noite de ontem, o que naturalmente fez com que o programa alimentasse as redes sociais. Leia Mais