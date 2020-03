Presidente se esquiva de perguntas sobre crescimento decepcionante levando humorista fantasiado de si mesmo ao encontro dos jornalistas; a piada saiu pela culatra

Humor oficial. O resultado do crescimento de 1,1% em 2019, inferior aos números de 2017 e 2018, sob o governo de Michel Temer, saiu logo pela manhã, movimentando mercados. Os jornalistas que realizam a cobertura presidencial se reuniram para ouvir Jair Bolsonaro a respeito do principal assunto do dia em frente ao Palácio da Alvorada, mas o presidente preferiu fazer uma performance humorística de gosto duvidoso.

Mortadela x banana. Acompanhado, dentro do carro oficial da Presidência, do humorista Marvio Lucio, o Carioca, ex-Pânico e ex-Rede Globo, Bolsonaro se fez de rogado: "PIB? O que é PIB? Você sabe o que é PIB?", perguntava, com ar irônico, para o clone de si mesmo, trajado até com faixa presidencial. Devidamente pautado, Carioca ofereceu bananas -- desta vez a fruta, não o gesto consagrado pelo outro Bolsonaro -- aos jornalistas, que insistiam, em vão, em saber o que o presidente tinha a dizer sobre o desempenho da economia do Brasil em seu primeiro ano de governo. Para um humorista e um presidente que costumavam criticar artistas ligados ao PT, atribuindo sua adesão ao pagamento de "mortadela", não deixa de ser lamentável a tentativa de constranger repórteres com esse expediente canhestro.

Cortina de banana. Na verdade, Bolsonaro armou mais uma cena na frente do Alvorada para fugir à incômoda análise do PIBinho de seu primeiro ano. Os números são ruins sob vários aspectos. O PIB per capita do Brasil é inferior ao de 2013. Neste ritmo, o PIB per capita só voltaria aos níveis pré-2014 em 2024, significando mais uma década perdida. Mas o presidente não parece julgar o assunto importante.

Guedes. E o ministro da Economia, Paulo Guedes? Foi outro que praticamente deu de ombros para os dados. Se disse surpreso com a surpresa dos jornalistas e do mercado diante do PIBinho. "A economia está acelerando lentamente esperando as reformas", afirmou ele que, na véspera, em encontro com movimentos de rua, disse que há 15 semanas para se aprovar a agenda da pasta.

Reação. Diante do ar blasé das autoridades e da evidência que as reformas estão longe de estar endereçadas, o mercado reagiu mal. O dólar bateu novo recorde, chegando a R$ 4,58. As previsões do PIB para 2020 vão sendo revistas para baixo com mais frequência, a ponto de até o antes otimista Guedes falar em crescimento provável "acima de 2%", mas sem cravar o número. No fim do ano passado, os mais otimistas falavam num avanço de 2,6%.

Do namoro ao casamento. Logo depois da performance no Alvorada, Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto dar posse à nova secretária nacional de Cultura, Regina Duarte. Chamou a atenção o contraste entre o tom pacificador e otimista da nova secretária e a invertida nada sutil que levou do presidente: carta branca para montar a equipe em termos, pois ele teria direito a veto de indicados.

Fora, Regina. Bolsonaro parecia influenciado pela fortíssima campanha contra Regina iniciada por Olavo de Carvalho e seus seguidores fiéis nas redes sociais. A hashtag #ForaRegina ficou nos assuntos mais comentados do Twitter, e a demissão de seis pessoas ligadas ao polemista da Virgínia, entre elas o presidente da Funarte, Dante Mantovani, que disse que o rock é coisa do demônio e outras excentricidades, incendiou os militantes.