Possível vitória de Biden não se deu de 'lavada', o que mostra resiliência da direita mesmo em meio à crise econômica da pandemia

Sobressalto. Não foi a lavada que os institutos de pesquisa previram, os analistas classificaram previamente como "histórica" e capas de revista trataram de tentar transformar em iconografia antes mesmo do dia da eleição. O mapa dos Estados Unidos continua pintado em porções quase iguais de vermelho e azul, com grandes discrepâncias entre subúrbios e metrópoles, interior e costas, norte e sul e mesmo outras mais difíceis de perscrutar à primeira olhada, como a vitória de Donald Trump na Flórida de forte acento latino. Até agora não se pode "cravar" a vitória do democrata Joe Biden, que está a poucos votos eleitorais dos 270 necessários para ser confirmado presidente, e a provável judicialização do resultado é outro fator a ser analisado pelo Brasil, entre outros tantos.

Bolsonaro perde também. Não adianta. Assim como no confuso sistema norte-americano de votação "the winner takes it all", ou seja, o vencedor em um Estado, ainda que por margem estreita, leva todos os votos do colégio eleitoral, também Bolsonaro, que apostou tudo na vitória do "amigo" e na relação com os Estados Unidos em detrimento da China, o maior parceiro comercial do Brasil, também perde caso se confirme a derrota do republicano.

This guy, I love him. Não que Trump esteja ligando para o Brasil ou para a família Bolsonaro. Nunca o fez a sério. Mas o contrário não é verdade: toda a estrutura da política externa brasileira foi erigida em razão dos interesses norte-americanos, que ditou nossa escolha para a tecnologia 5G, o destino da base de Alcântara, a política de preços de etanol, alumínio e aço, a estratégia de ingresso em organismos multilaterais, nossa política no continente (tendo a Venezuela como ponto central), e até a relação com Israel e Palestina. Sem Trump, ficamos a ver navios e ainda mais expostos na questão ambiental, pois Biden certamente se unirá à Europa nas cobranças veementes e na ameaça de retaliação comercial caso continuemos queimando biomas como se não houvesse amanhã.

Ernesto deslocado. Numa nova ordem geopolítica democrata, a permanência de Ernesto Araújo no Itamaraty é considerada um estorvo semelhante à de Ricardo Salles no Meio Ambiente por parte de empresários, analistas de mercado, traders e investidores. O chanceler, que chegou a se orgulhar de sermos vistos como párias globais, se disso dependesse estarmos próximos do Tio Sam, terá de reestruturar a Embaixada em Washington e os principais postos da diplomacia comercial, por exemplo, se quiser buscar alguma interlocução com a nova Casa Branca. E modular o próprio discurso templário.

Sem chão. Da mesma forma, se tornam figuras ainda mais caricatas o guru Olavo de Carvalho, o "estrategista" internacional Filipe G. Martins e o filho e quase-embaixador Eduardo Bolsonaro, que passaram a apuração torcendo desbragadamente por Trump, o contrário do que recomendaria a prudência de pessoas próximas ao presidente do Brasil. Mas como condenar, se o próprio Bolsonaro fez coro às teorias da conspiração de Trump antes mesmo de encerrada a apuração?

Recados para o Brasil. O primeiro recado ao Brasil vai, portanto, para o próprio Bolsonaro. Além do desastre do atrelamento impensado a uma ideologia, há como substrato da cada vez mais provável derrota de Trump a lição de que não se brinca de negacionismo científico em meio a uma pandemia com milhões de mortos e com uma hecatombe econômica associada. A trajetória do ídolo da reeleição quase líquida e certa para o cenário atual ensina que um líder que zomba da ciência e minimiza as perdas humanas vai colher uma resposta nas urnas em algum momento caso estejamos falando de um país heterogêneo e com uma democracia pulsante.

Mas... a resiliência de Trump também manda o sinal contrário, desta vez aos que combatem a desinformação e o negacionismo bolsonaristas: há um caldo de cultura no mundo, e aqui certamente, para que essas ideias continuem a germinar. O fato de a vitória de Biden não ter sido rápida, eloquente e à prova de tapetão mostra que havia um eleitor trumpista silencioso que, de novo, os institutos de pesquisa e os veículos de imprensa não localizaram. Diante da surpresa da Flórida, por exemplo, é que se tratou de verificar as diferenças etárias e de procedência do eleitorado latino que fizeram com que ele fechasse com Trump, a despeito de todas as suas ações e da retórica anti-imigração. Isso requer dos representantes democratas uma mudança de patamar e de resposta. E, para o Brasil, deve servir de alerta aos opositores de Bolsonaro, até aqui mais perdidos que cego em tiroteio em detectar suas fraquezas e apresentar propostas consistentes para superá-las. E, sobretudo, em ter nomes para esse enfrentamento.