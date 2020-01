ONU prevê crescimento mais modesto para PIB do Brasil

Por Marcelo de Moraes

Mesmo prevendo melhora na economia brasileira, relatório da ONU calcula que PIB chegará a apenas 1,7% no Brasil em 2020

Pibinho. O documento Perspectivas da Situação Econômica Global reconhece que a economia do País deve avançar neste ano. Esse crescimento, no entanto, fica abaixo do número mágico que governo e mercado estimam para apontar o PIB de 2020. Por essas contas, o Brasil alcançaria algo em torno de 2,5%, o que representaria uma melhora expressiva, depois do período de recessão ocorrido no governo de Dilma Rousseff, seguido pelos anos com a economia andando de lado no período de Michel Temer e no primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro.

Ruim para todos. No documento, a ONU ressalta que existe uma retomada na confiança do meio empresarial. Mas vê com cautela a recuperação na América do Sul, em geral. Além disso, aponta a redução do comércio global com um fator de dificuldade para as economias. Na prática, está ruim para todo mundo. E, claro, países como o Brasil, que lutam para retomar seus crescimentos, acabam enfrentando maiores problemas num cenário internacional adverso. Basta lembrar que o PIB da América do Sul cresceu somente 0,1% num período em que fortes protestos também contribuíram para afetar a economia de países como Chile, Equador, Bolívia e Venezuela, por exemplo.

Dever de casa. Parlamentares que observaram os resultados do levantamento produzido pela ONU acreditam que esse prognóstico de dificuldades reforça a necessidade de o Congresso continuar votando reformas estruturantes. É o caso da administrativa e da tributária, que podem ajudar a aumentar a confiabilidade e o desempenho da economia do País. O problema é que, como já se está careca de saber, produzir consenso nessas duas discussões é uma tarefa bastante complexa.

Para piorar. Diante desse quadro, o natural seria o governo se reorganizar o máximo possível para tentar acelerar o processo dessas discussões. Em vez disso, durante todo o dia, Jair Bolsonaro preferiu voltar a discutir com jornalistas e criticar o novo governo argentino, prevendo dificuldades para a economia do país vizinho. O presidente atacou o governo de Alberto Fernández três vezes em ocasiões diferentes durante todo o dia. Mesmo sabendo que a Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na região. Com um cenário continental menos animador do que se gostaria, o melhor seria evitar trombadas desse tipo e focar na organização da votação das reformas. E, conforme a ação tomada, esperar para ver se a previsão da ONU se concretiza ou se o Brasil consegue ir mais além.

