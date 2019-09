Operação contra líder do governo abre crise entre Congresso e STF Por Marcelo de Moraes A Polícia Federal amanheceu a quinta-feira vasculhando o gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), e abriu uma crise de proporções ainda desconhecidas entre Senado e Supremo Tribunal Federal

Propinas. Bezerra e seu filho, o deputado federal e ex-ministro de Minas e Energia Fernando Filho, foram alvo da Operação Desintegração, que investiga o suposto pagamento de propinas de aproximadamente R$ 5,5 milhões aos dois por empreiteiras no tempo em que Bezerra era ministro da Integração Nacional do governo de Dilma Rousseff. A operação da PF foi autorizada por decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, atendendo a um pedido da Polícia Federal. E foi essa decisão que causou um enorme mal-estar dentro do Senado.

Perplexidade. Em nota oficial, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), manifestou sua "perplexidade" com a busca e apreensão realizadas no Congresso "contra dois de seus membros". Ao citar a medida da PF, autorizada por Barroso, Alcolumbre lembra que ela foi tomada "contra a manifestação da PGR, que tem competência exclusiva para supervisionar e promover o arquivamento de inquérito contra membro com prerrogativa de foro perante o STF". Barroso, no entanto, alega que "a decisão foi republicana".

Vai ter troco? Na nota, Alcolumbre deixa claro que a medida pode causar problemas. "A drástica interferência foi adotada em momento político em que o Congresso Nacional discute a aprovação de importantes reformas e projetos para o desenvolvimento do País. Mostra-se, desse modo, desarrazoada e desnecessária, em especial pela ausência de contemporaneidade, pois os fatos investigados ocorreram entre 2012 e 2014".

Senado recorre. Alcolumbre avisou que o Senado vai recorrer da decisão ao Supremo, entendendo que uma medida "de extrema gravidade" precisa ser apreciava pelo pleno da Corte e não por uma decisão monocrática de Barroso.

Fator CPI. Isso não foi dito na nota, mas é preciso notar que é justamente Alcolumbre quem tem impedido o Senado de abrir a CPI da Lava Toga para investigar supostas irregularidades nos tribunais superiores. Mesmo pressionado, Alcolumbre resiste e diz que a investigação sobre o outro Poder, sem fato determinado, é inconstitucional. Será que pode mudar de ideia por conta dessa crise?

Vai ficando. Desgastado, Bezerra colocou o cargo de líder do governo à disposição do presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, a orientação é deixar tudo como está e esperar para ver como se desenrola a investigação - prática, aliás, corriqueira no governo, vide o caso do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, suspeito de participar de esquema de laranjas em campanhas eleitorais, mas que segue no cargo.

Sob risco. Uma das joias da coroa na lista de estatais que o governo deseja vender, a Eletrobras deverá enfrentar um complicadíssimo processo de privatização no Senado. Há risco real, inclusive, de ser derrubado. O governo espera arrecadar algo em torno de R$ 16,2 bilhões com essa privatização, mas o processo parece ser mais complicado do que se imaginava.

Norte e Nordeste contra. Davi Alcolumbre alertou o governo sobre a dificuldade que haverá para se negociar a empresa. O senador disse que as bancadas do Norte e do Nordeste são contra a venda pela forte atuação da estatal nessas Regiões e temem que a privatização prejudique seus Estados. Por isso, votarão em peso contra a proposta se o governo insistir em apresentá-la. As duas Regiões somam 48 dos 81 votos do Senado, incluindo o próprio presidente da Casa, que é do Amapá. Ou seja, representam a maioria se votarem unidas. Não é preciso ser matemático para entender que a tarefa é muito mais complicada do que a equipe econômica imaginava.

Trava tudo. Davi afirma que o governo "não tem base" para aprovar uma proposta com esse grau de dificuldade. Pior: na sua avaliação, se a equipe econômica insistir em mandar a proposta de venda da Eletrobras em primeiro lugar, pode travar todo o processo de privatizações. Davi sugere que o governo gente vender, primeiro, os Correios.

Por Vera Magalhães

