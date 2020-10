Oposição e governadores reagem a Bolsonaro, que reforça discurso anti-vacina Por Vera Magalhães Presidente diz que governo não vai comprar vacina do Butantan nem se Anvisa aprovar . Dobrou a aposta. Um dia depois de implodir o anunciado acordo entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para a compra de 46 milhões de doses da vacina da Sinovac, Jair Bolsonaro dobrou a aposta e disse que o governo não vai comprar a vacina, que insiste em só chamar de "chinesa", ainda que haja aprovação da Anvisa. Antivax. Na live semanal da noite, ao lado do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, reforçou a pregação antivacina dizendo que em muitos casos as pessoas morrem porque têm doenças agravadas pela vacina. Intenções. É difícil saber onde Bolsonaro pretende chegar, uma vez que é uma pequena bolha radicalizada que compra e replica o discurso antivacina. Pesquisas mostram grande expectativa com a vacina e a disposição da maioria das pessoas a se vacinarem. Reações. Diante da radicalização de Bolsonaro, os governadores estudam a possiblidade de se organizar em consórcios para comprar a vacina quando ela for testada e aprovada. A oposição também estuda entrar com novos pedidos de abertura de processo de impeachment contra o presidente, por crime de responsabilidade no agravamento da crise de saúde pública. Recua? A aposta de aliados do presidente e também de adversários é que, se a coisa caminhar para as tentativas de responsabilizar o presidente, ele recue. Bolsonaro morre de medo do impeachment, e tem sido pródigo em rever tendências radicais quando pressionado pelo STF ou pelo Congresso. Aliado em apuros. No front da eleição, a notícia do dia foi a queda de Celso Russomanno mostrada pelo DataFolha. Na pesquisa do instituto, ele caiu de 27% para 20%, e foi ultrapassado numericamente pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), com 23%. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, tem 14% e segue em crescimento, mas parece encontrar obstáculos para subir mais no fato de que Jilmar Tatto (PT) descolou levemente do bloco dos retardatários e tem 4%. Por Marcelo de Moraes Guerra da vacina e fim de auxílio ameaçam prestígio de Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro melhorou sua aprovação nos dois últimos meses impulsionado por dois fatores: o pagamento do auxílio emergencial e a redução das polêmicas inúteis provocadas pelos seus aliados mais ideológicos. Com a pandemia, o socorro financeiro dado pelos R$ 600 do benefício garantiram dinheiro no bolso para quem ficou sem trabalho e até um fôlego para gastos extras. Já sem a balbúrdia ideológica, assuntos mais sérios, como a retomada da atividade econômica, puderam ser priorizadas dentro do governo. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Eleições nas Redes: O que Ocasio-Cortez e Boulos têm em comum Muito popular entre os mais jovens, o Twitch é hoje, segundo os cálculos da Alexa, o 32º site mais popular do mundo, superando marcas como Bing, eBay, AliExpress, Apple e o quase homônimo Twitter. No Brasil, a plataforma de transmissões de jogos online já chamou atenção quando, em maio, baniu o canal de Renan Bolsonaro após o quarto filho do presidente da República ironizar a gravidade da covid-19. Nos Estados Unidos, por sua vez, o serviço voltou ao noticiário político por obra de um dos jovens fenômenos da esquerda local, a congressista Alexandria Ocasio-Cortez. Leia Mais Na contramão da OMS, líder do governo defende imunidade de rebanho como solução para economia O líder do governo na Câmara e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP-PR), deu o tom do desejo do governo: encerrar a pandemia como que por canetada, encerrando de vez o distanciamento social. Em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Barros defendeu a chamada "imunidade de rebanho", condicionando a infecção de uma parcela ainda maior da sociedade pelo coronavírus com a sonhada "retomada econômica". Leia Mais Pazuello sobre relação com Bolsonaro: 'Um manda e outro obedece' Em vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi desautorizado pelo presidente na quarta depois de anunciar a compra da coronavac para distribuição nacional, reforçou a sua posição à frente da Pasta. "Olha só, senhores, é simples assim: um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho", disse. Leia Mais