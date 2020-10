Otimista, equipe econômica já prevê queda menor do PIB em 2020 Por Marcelo de Moraes Reação da atividade econômica tem sido melhor do que o previsto. Guedes fala em queda de 4% do PIB. Presidente do BC estima em 4,5%. Poço menos fundo. Apesar do impacto gigantesco da pandemia do coronavírus sobre a atividade econômica, o governo já aposta numa queda do PIB menor do que se imaginava no auge dessa crise. Oficialmente, os números do governo falam num tombo de 5%. Mas, em dois eventos realizados nesta segunda-feira, tanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fizeram previsões bem mais otimistas. Guedes fala em algo próximo de 4%. Campos prevê 4,5%. No auge da pandemia, se apostava que o fundo do poço brasileiro estaria próximo dos dois dígitos e o FMI chegou a estimar a queda em 9,1%. Agora, se as contas estiverem certas, o Brasil pode começar a reduzir sua crise e recuperar a tração da economia mais rápido do que se imaginava. Salvação. Durante sua participação no evento online US-Brazil Connect Summit, organizado pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Guedes fez sua previsão e atribuiu ao pagamento do auxílio-emergencial o fôlego ganho pela economia. "O auxílio-emergencial salvou os sinais vitais da economia", disse. "O Brasil gastou 10% do PIB nessa operação de resgate na pandemia. O gasto foi o dobro dos emergentes, mas sem arrependimento", afirmou. Sempre é bom lembrar que, no início da pandemia, o ministro chegou a dizer que com R$ 3 bilhões, R$ 4 bilhões, acabaria com o problema do impacto do coronavírus. Esse cálculo estava completamente errado. Correção de rumo. Apesar dessa conta equivocada inicial, não há dúvida que o auxílio emergencial e outras medidas, como a de concessão de crédito e a de suspensão ou redução de salários em troca de preservação de empregos ajudaram a reduzir o estrago. Essa é a avaliação também do presidente do BC, que participou de evento do Milken Institute. Oficialmente, o BC ainda projeta uma queda de 5%, como indica o último Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Mas, como lembra um interlocutor de Campos Neto, "ele enxerga longe". Guerra da vacina. Mas o que deveria ser um sinal tranquilizador, com os primeiros movimentos de recuperação da economia, acaba se perdendo no meio da balbúrdia ideológica que o governo insiste em alimentar. Antes mesmo de existir uma vacina pronta para atuar contra o coronavírus, Jair Bolsonaro passou o dia repetindo que não será obrigatório tomá-la. Com isso, acena para a ala mais ideológica de seus apoiadores. Mas também mira o governador de São Paulo, João Doria, que pretende disponibilizar a vacina para os paulistas já nos próximos meses e de forma obrigatória, ressalvadas algumas exceções. É a política. É óbvio que Bolsonaro sabe que Doria poderá ser um de seus principais adversários na corrida presidencial de 2020 e tenta se posicionar contra o tucano. Tanto que o acusou de "espalhar terror". Doria, porém, seguiu na sua defesa da vacinação. "O que mais precisamos no Brasil, neste momento, é paz, união e vacinas para salvar vidas", afirmou. Por Vera Magalhães As boas notícias que vêm da Bolívia. O fim de semana foi marcado por incertezas quanto às eleições presidenciais na Bolívia. A turbulência política dos últimos 14 meses, desde a anulação do pleito de 2019, fez com que o novo também fosse cercado de dúvidas quanto à sua lisura e à possibilidade de, novamente, o resultado não ser validado. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER 'Classe média paulistana não é toda reacionária', diz Boulos Com bom trânsito entre os mais ricos, segundo as recentes pesquisas de intenção de votos, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou nesta segunda, 19, em live ao BRP, que não concorda com o entendimento generalizado de que a classe média paulistana não se importa com as desigualdades sociais ao ser questionado sobre a possibilidade de se governar ou não sem acenos aos representantes do capital. Leia Mais Eleições nas Redes: Em São Paulo, adversários colocam Bruno Covas no centro dos ataques Na última pesquisa Ibope a respeito da disputa pela prefeitura de São Paulo, a diferença entre Celso Russomanno e Bruno Covas, os dois primeiros colocados, caiu de 5 para 3 pontos percentuais. Também oscilou de 13 para 12 pontos a distância entre Guilherme Boulos e uma vaga no segundo turno. Leia Mais Indicado para TCU, Jorge Oliveira será sabatinado nesta terça Um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, será sabatinado nesta terça-feira pelo Senado pela sua indicação para o Tribunal de Contas da União (TCU). A proximidade com Bolsonaro deve ser, justamente, um dos principais pontos questionados pelos senadores. Segundo aliados de Bolsonaro, a aprovação da indicação de Oliveira é considerada certa e garantirá ao presidente a presença de um aliado num tribunal estratégico. Leia Mais