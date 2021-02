Pacheco assume Senado e diz que reformas devem ser enfrentadas 'sem atropelo' Por Marcelo de Moraes Parlamentar foi eleito por ampla maioria, com o apoio de Bolsonaro e do PT. Maioria. Confirmando seu favoritismo, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi eleito presidente do Senado com 57 votos contra 21 da senadora Simone Tebet (MDB-MS). Numa articulação liderada pelo então presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Pacheco recebeu apoios tão antagônicos quanto o do presidente Jair Bolsonaro e o da bancada petista. Não tinha mesmo como perder. Vai ou não vai? No seu primeiro discurso, Pacheco pregou o fim de divisões internas no Senado. Mas na hora de se posicionar sobre as reformas, trouxe mais incertezas do que respostas. Ele deixou dúvida, por exemplo, sobre como pretende conduzir a discussão das reformas administrativa e tributária. Para ele, essas propostas devem ser tratadas com urgência, "mas sem atropelo". "Muitas decisões importantes se avizinham. A votação de reformas que dividem opiniões, como a reforma tributária e a reforma administrativa deverão ser enfrentadas com urgência, mas sem atropelo. O ritmo dessas e de outras reformas importantes será sempre definido em conjunto com os lideres e com o plenário desta Casa", afirmou. Sem satanizar. Na discussão sobre a reforma administrativa, Pacheco disse ainda que não se deve "satanizar" os servidores públicos. Essa posição o aproxima mais do que Bolsonaro pensa sobre o assunto do que da opinião do ministro da Economia, Paulo Guedes. Pessoas próximas do senador desconfiam que ele vai cozinhar a discussão sobre a reforma administrativa até que ela desapareça do radar. Diálogo. Pacheco também sinalizou a busca de diálogo com os outros Poderes. Com o apoio de Bolsonaro a sua candidatura, é natural que o canal de diálogo esteja mais do que aberto com o presidente. Mas é importante lembrar que isso já existia na gestão de Alcolumbre. E Pacheco já deu mostras, como deputado federal, que não costuma se deixar enquadrar politicamente. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, não aliviou a situação do então presidente Michel Temer, na discussão sobre seu impeachment, mesmo sendo, na época, do mesmo partido (MDB). Respeito. O novo presidente do Senado lembrou que a abertura de diálogo com o Planalto e com o Judiciário não significará que aceitará falta de "respeito" com o Legislativo. "Não posso deixar de registrar um compromisso de diálogo com as demais instituições que nos ladeiam na Praça concebida por Oscar Niemeyer. Ao Poder Executivo, dedicaremos parte significativa de nossos vigores, fiscalizando, deliberando suas proposições, dialogando para construir o futuro da Nação. Porém, dele exigiremos respeito aos compromissos assumidos e à independência deste Poder Legislativo", disse. Brigalhada. Na Câmara, a votação entrou pela noite adentro num clima de enorme tensão pela disputa entre Arthur Maia (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP). Com o governo federal jogando pesado a favor de Lira, liberando recursos e cargos, o clima pesou na Casa. Lira e seus aliados trocaram acusações com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Lira acusou de Maia manobrar regimentalmente para permitir que o bloco de apoio de Baleia pudesse ser registrado fora do horário - houve uma falha no sistema eletrônico. Houve gritos, tapas na mesa e turma do deixa disso. O que está em jogo. Na verdade, o Planalto quer emplacar Lira no comando da Câmara para influenciar na agenda da Casa e também se blindar contra um eventual processo de impeachment. Não mediu esforços para isso e conseguiu implodir a unidade interna do DEM e fez com que eles rifassem a candidatura de Baleia. Tudo a custo de cargos e liberação de emendas. Com esse incentivo, os deputados do DEM viraram as costas para Maia, até então, um dos nomes mais importantes do partido e presidente da Câmara há cinco anos. Mala pronta. A humilhação imposta pelos aliados deve selar o fim da passagem de Maia pelo DEM. Acusando o partido de se atirar nos braços de Bolsonaro, o deputado já foi sondado por PSDB e PSL para se filiar. Mas, independentemente de seu destino, Maia quer vingança. E, como a política funciona no esquema de um dia após o outro, o ainda político do DEM já se organiza para dar o troco político a quem lhe puxou o tapete. 