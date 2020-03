Queda na Bolsa, coronavírus se agrava, governo sofre derrota no Congresso e impasse se avizinha

Pororoca. Parecia que o pior dia da semana seria a segunda-feira, quando os mercados abriram derretendo pela queda do preço do valor do petróleo, mas esta quarta-feira entrou seriamente no páreo depois que a OMS declarou que a contaminação pelo novo coronavírus é uma pandemia global, o que muda os protocolos com que os países devem lidar com o surto.

No Brasil. A nova classificação chegou no momento em que a diretriz do governo brasileiro ainda era a de minimizar os riscos. E houve um curto-circuito: enquanto o ministro Luiz Mandetta participava de audiência em tom contemporizador no Congresso, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, já falava em paralisar aulas nas escolas. Assessores da Saúde admitem que novos protocolos terão de ser adotados.

E Bolsonaro? No Palácio do Planalto, seguia a movimentação para o "Coronapalloozza", como periga ficar conhecida a manifestação pró-governo e anti-Congresso prevista para o domingo. Desta vez foi a conta da Secom, a Secretaria de Comunicação da Presidência, que divulgou a convocação para os atos em seu perfil nas redes sociais. O presidente voltou a dizer que existe alarde excessivo com o coronavírus e que outras gripes matam mais.

Mercados. A Bolsa voltou a despencar no Brasil. De novo o circuit breaker, mecanismo acionado quando a Bolsa vai mais de 10 pontos, foi acionado. E isso foi antes de o Congresso provocar mais um abalo no dia.

Teto caiu? Na discussão de vetos de Bolsonaro, o Congresso encontrou a pior forma de se vingar dos abusos autoritários do presidente: derrubando o veto a uma mudança no cálculo do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que implica um gasto extra de R$ 20 bilhões anuais e na prática implode o teto de gastos já em 2021, como disse ao BRP o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida.

Marcha da insensatez. Foi uma clara retaliação à incitação que Bolsonaro faz das ruas contra o Congresso, embora os congressistas devessem ter usado os mecanismos de controle da Constituição para conter os arroubos, e não uma bomba fiscal. E qual será a tréplica do presidente? Bombar ainda mais o Coronapallozza? Amanhã os mercados devem ter mais um dia de fúria.