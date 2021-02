Para apagar incêndio político, Lira recua de decisão que favorecia seus aliados Por Marcelo de Moraes Numa tentativa de evitar judicialização e obstrução da pauta, novo presidente da Câmara faz acordo com oposição e devolve espaços na Mesa Diretora. Pega fogo. Menos de 24 horas depois de vencer a eleição para a Presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) foi obrigado a recuar de sua primeira medida para evitar uma crise política. Logo depois da vitória, Lira anulou a formação do bloco liderado pelo seu adversário Baleia Rossi (MDB-SP), integrado pelos partidos de oposição. Com isso, o cálculo para a distribuição das vagas na Mesa Diretora seria alterado e excluiria todos os partidos que ficaram contra Lira. A gritaria foi gigante e os partidos prejudicados anunciaram que recorreriam ao Supremo Tribunal Federal. Pressão. Lira começou a recuar ao perceber que sua decisão caminhava para enfrentar um processo de judicialização com risco de derrota. Afinal, o bloco que ele cancelou tinha sido homologado pelo então presidente da Casa, Rodrigo Maia. Além disso, a oposição avisou que tornaria as sessões da Câmara um verdadeiro inferno, com obstrução ferrenha, enquanto a decisão não fosse revista. Sob risco de ver sua administração começar já enfrentando dificuldades para tocar a pauta, Lira decidiu buscar um acordo e aceitou abrir espaços na composição da Mesa para os seus adversários. Mesmo assim, o PDT, um dos partidos prejudicados, manteve a ação no Supremo Tribunal Federal contra a medida de Lira. Mas o pior é que atitude de Lira ligou o sinal de alerta sobre seu possível comportamento à frente da Casa. Série de erros. Com o clima beligerante na disputa pela Presidência da Câmara, não faltaram confusões ao longo do dia da votação e isso causou a briga. Mesmo alegando erro da secretaria da Mesa Diretora no registro do bloco, o grupo de oposição a Lira se enrolou demais para se registrar oficialmente, dando margem às queixas dos seus adversários. Estes, por sua vez, também decidiram tentar passar o rolo compressor sobre a oposição, ampliando a percepção que a administração de Lira poderá ter muito mais turbulência do que se imagina. Só discurso. O novo presidente da Câmara causou até boa impressão no seu primeiro discurso. Com uma fala conciliatória, defendendo o diálogo, Lira indicava estar disposto a construir uma espécie de pacificação da Casa, depois de uma desgastante disputa contra o grupo político de Maia. E poderia fazer isso com tranquilidade, já que tinha mostrado a força política do Centrão, vencendo facilmente Baleia Rossi por 302 a 145. Impulsionado pelas liberações bilionárias feitas pelo governo Bolsonaro, através de emendas extra-orçamentárias, e pela distribuição de cargos, Lira não deu chances para o oponente. Por isso, a atropelada sobre a oposição, logo em seguida da vitória, provocou mal estar no Congresso. Parceria. Eleitos com apoio decisivo de Jair Bolsonaro, Lira e o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) farão nesta quarta-feira a abertura do ano legislativo, iniciando oficialmente os trabalhos do Congresso. Bolsonaro decidiu prestigiar o evento para marcar sua parceria com os presidentes das duas Casas. Apesar da aliança política nessa disputa, é impossível garantir que isso vá durar. Não custa lembrar que em 2019, recém-eleito, Bolsonaro também prestigiou o novo Congresso e seus presidentes. Dois anos depois, Davi Alcolumbre se manteve próximo de Bolsonaro, mas o relacionamento com Maia desmoronou. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Do Marcelo: A estrada é longa até 2022 Jair Bolsonaro foi bem-sucedido no seu movimento para emplacar aliados no comando da Câmara e do Senado. Recebeu de bônus político a implosão interna do DEM. O partido virou as costas para o agora ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) e enfraqueceu sua capacidade de articular uma frente ampla de centro para a eleição nacional de 2022. Bolsonaro, obviamente, agradece. Leia Mais Bolsonaristas de olho na Secom da Câmara Tão logo Arthur Lira (PP-AL) tomou posse na presidência da Câmara, a ala bolsonarista dos deputados começou a olhar para a Secretaria de Comunicação da Câmara (Secom). A estrutura é comandada por Joice Hasselmann (PSL-SP), desafeto dos bolsonaristas e do presidente da República. "Acho que está na hora de rever este ato (da nomeação de Joice) também" disse Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Leia Mais Ministério da Cidadania pode ficar com o Republicanos Com o deputado Arthur Lira (PP-AL) eleito para o comando da Câmara, já começam as movimentações políticas para que os partidos do Centrão ocupem novos espaços no governo. Na iminente reforma ministerial que Jair Bolsonaro deverá fazer nas próximas semanas para acomodar os aliados, o Republicanos deve receber o Ministério da Cidadania. Leia Mais