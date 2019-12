Para atender Moro, Bolsonaro deve vetar pontos do pacote anticrime

Por Marcelo de Moraes

Jair Bolsonaro admitiu que poderá vetar alguns pontos do pacote anticrime, aprovado pelo Congresso, para tentar aproximar o texto da proposta original apresentada por Sérgio Moro

Ajustes. Principal proposta do ministro da Justiça, o pacote anticrime foi aprovado na Câmara e no Senado, depois de dez meses de tramitação, e num formato desidratado, desagradando a Moro. O ministro sabe que não existe meio de recuperar alguns itens derrubados pelo Congresso, como a polêmica questão do excludente de ilicitude, que foi interpretado pelos parlamentares como uma espécie de licença para matar dada aos policiais. Mas, por meio do veto presidencial, podem ser alterados pontos que foram enxertados na proposta depois que ela chegou ao Congresso.

Derruba. Pelo menos dois pontos podem entrar nessa estratégia do veto presidencial. Um deles é derrubar a criação do chamado juiz de garantia. Outro item é derrubar as restrições impostas à prisão preventiva.

Não pode faltar. Na sua transmissão semanal pelas redes sociais, Bolsonaro confirmou que poderá aplicar vetos em alguns pontos do pacote e que vai consultar seus ministros - leia-se Moro - sobre o assunto. Bolsonaro acrescentou seu toque pessoal nos possíveis vetos, afirmando que pode barrar o dispositivo que aumenta a pena para a calúnia que for feita na redes sociais. Não é à toa. No pantanoso terreno das redes, os bolsonaristas têm sido, volta e meia, acusados de propagar fake news e podem virar alvo desta parte do pacote anticrime.

Eu e você, você e eu. Bolsonaro e Moro andam numa fase de entendimento. O ministro defendeu o presidente publicamente em algumas situações, como nas críticas feitas pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, por exemplo. Bolsonaro também não ignorou o resultado da última pesquisa DataFolha, na qual Moro aparece com 53% de aprovação, enquanto o presidente tem apenas 30%. Assim, politicamente, não é um negócio ruim ajudar Moro na depuração do pacote anticrime. E, qualquer coisa, o Congresso sempre pode derrubar os vetos se entender que vale a pena.

Frigideira. Na sua transmissão, o presidente chamou a atenção por não gastar tempo para defender o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e ajudou a reforçar a ideia de que ele está próximo de perder o cargo. Weintraub está em choque político com vários integrantes do governo e tem sido o principal provocador de polêmicas inúteis nos últimos tempos. A mais recente foi a impressionante audiência/confronto de quarta, 11, na Comissão de Educação da Câmara, quando passou oito horas batendo boca com os deputados. Esse estilo beligerante parece estar esgotando o crédito do ministro com o presidente Bolsonaro. Segundo informou a repórter Renata Cafardo, do Estadão, Weintraub está prestes a tirar férias e sequer voltaria a reassumir o cargo, em 2020.

Momento bom. Outro motivo que leva o governo a ficar desconfortável com as confusões provocadas por Weintraub é que elas causam barulho desnecessário num momento em que a economia começa a engrenar. O mercado, nesta quinta, teve um dia excelente, favorecido pelo ambiente externo positivo causado pelas declarações do presidente Donald Trump em relação a um acordo comercial com a China, mas também pela percepção positiva dos investidores estrangeiros sobre o Brasil. A Bolsa superou os 112 mil pontos e o dólar caiu para R$ 4,09, depois de bater em R$ 4,08 ao longo do dia. Tudo o que o governo não precisa, nesse momento, é de balbúrdia.

Expurgo. Na brigalhada interna em que se transformou o PSL, desde que o grupo bolsonarista rompeu com o presidente da legenda, Luciano Bivar, as confusões não param se acontecer. Além da briga na Justiça em torno da validação da suspensão a um grupo de 14 deputados, o partido expulsou hoje a deputada federal Bia Kicis (DF), acusando-a de atacar o partido e trabalhar pelo seu enfraquecimento político. Bia é da ala mais próxima de Bolsonaro e seus filhos. Expulsa, a deputada pode se filiar ao partido que desejar, já que não corre risco de ser enquadrada por infidelidade partidária, já que foi eleita pelo PRP, que nem existe mais, e não pelo PSL.