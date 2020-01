Para evitar desgaste político, Bolsonaro aumenta mínimo Por Marcelo de Moraes O governo anunciou que vai editar uma nova medida provisória que elevará o valor do salário mínimo para R$ 1.045, a partir de 1 de fevereiro, fazendo com que ele reponha as perdas causadas pela inflação Pressão. Em 2019, o salário mínimo tinha sido de R$ 998 e foi reajustado para R$ 1.039 por meio também de medida provisória. O problema é que a conta do governo subestimou o impacto anual da inflação, que acabou disparando em dezembro por causa do aumento da carne. Como o mínimo ficou mais baixo do que deveria, o próprio presidente Jair Bolsonaro percebeu que as reclamações começavam a se intensificar nas redes sociais pelo fato de o governo não repor sequer a defasagem provocada pela inflação maior. Derrota garantida. Além disso, Bolsonaro foi alertado por aliados que a MP com o valor de R$ 1.039 seria, muito provavelmente, modificada quando fosse votada pelo Congresso. Ou seja, o aumento definido pelo governo seria derrubado e ampliado à revelia do Planalto. Pior: os parlamentares ficariam com todo o crédito pelo reajuste do mínimo e o presidente acumularia uma nova derrota. Teria, ainda, que administrar as críticas por ter proposto um salário mínimo menor que a inflação, dando um prato cheio para os adversários. Se virem. Em busca de impedir nova queda na sua popularidade, especialmente num ano de disputa eleitoral, e tentando se blindar contra novas críticas, Bolsonaro acertou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que o aumento seria dado. A princípio, a equipe econômica torcia o nariz para a mudança, já calculando o impacto de R$ 2,3 bilhões que a medida provocará no caixa do governo em 2020. Ainda mais depois de um ano em que o discurso de austeridade e cortes foi adotado diariamente. Mas, depois de conversar com o presidente, Guedes entendeu que não havia alternativa. Tem caixa? Bolsonaro e Guedes anunciaram o aumento juntos e o ministro afirmou que será possível pagá-lo porque há uma estimativa maior do que se esperava para a arrecadação em 2020. Pela nova conta da equipe econômica, o Brasil deverá obter R$ 8 bilhões a mais do que previa, fazendo com que o mínimo caiba no Orçamento. Mas o ministro não revelou ainda de onde sairão esses recursos. Ele, porém, descartou que o dinheiro a mais venha da eventual criação de algum novo imposto. "Não é aumento de imposto nem nada disso. São fontes que estamos procurando", disse. Imagem. Elevar o mínimo faz parte de um pacote de itens que Bolsonaro colocou sobre a mesa de discussões do governo em relação aos fatores que podem desgastar a imagem de sua administração. Os outros dois são resolver a gigantesca fila de espera para atendimentos do INSS, que não consegue sequer abrir os processos de pedido de aposentadoria, e impedir que preço dos combustíveis dispare. Para o INSS, o governo anunciou a contratação de 7 mil militares da reserva para ajudar a desobstruir os gargalos. Para o combustível, uma pequena redução no preço deve ser notado nas bombas em fevereiro. Por Vera Magalhães Bolsonaro desmentido sobre transparência. O presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem no Twitter na noite de segunda-feira para enaltecer a transparência em seu governo. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Por segurança, EUA pedem 'atenção redobrada' a seus turistas no Brasil O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu nesta terça, 14, um alerta de segurança de nível 2 para o Brasil, numa escala de 1 a 4, para os turistas norte-americanos. Leia mais Caiado insiste em trocar fornecedora de energia em Goiás Insatisfeito com os serviços prestamos pela italiana Enel, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM-GO), aumentou a pressão para substituir a empresa no serviço de fornecimento de energia do Estado. Leia mais Fim da dedução do INSS de domésticos 'aumentará informalidade' Para o Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, o fim da dedução no Imposto de Renda da contribuição do INSS feita por empregadores a empregados domésticos aumentará ainda mais a informalidade na categoria. Leia mais Prefeitura de SP pagou R$ 2 mi com salário-esposa em 3 anos A Prefeitura de São Paulo deverá gastar R$ 560 mil com salário-esposa previsto em lei de 1979 a cônjuges desempregadas de servidores municipais neste ano. Leia mais