Para Guedes, 'Brasil vai crescer independentemente do que acontecer lá fora' Por Marcelo de Moraes Ministro da Economia avalia que possível mudança no governo americano não afetará a retomada da atividade econômica no Brasil. Confiança. Com a possível vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos, o governo brasileiro terá de costurar um novo relacionamento entre os dois países. Afinal, Jair Bolsonaro nunca escondeu sua torcida pela reeleição de Donald Trump, que se transformou numa espécie de modelo para o presidente brasileiro, com direito até a um inusitado "I love You". Mas, apesar dessa circunstância adversa na relação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, procurou minimizar a situação e demonstrou otimismo durante um evento do Itaú, nesta sexta-feira. "Havendo mudança nos Estados Unidos eventualmente, e parece que os dados indicam que isso está próximo de acontecer, não afeta a nossa dinâmica de crescimento. O Brasil vai crescer independentemente do que acontecer lá fora", disse o ministro. Depende de nós. Pragmático, o ministro acredita que está se dando muita importância ao relacionamento entre os dois países como tendo um peso decisivo para que o Brasil avance. "Não vamos superestimar relacionamento político", explicou. "O crescimento do Brasil depende de nós. Essas relações lá fora, umas ajudam, outras atrapalham. Pode ser que a proximidade com um país ajude geopoliticamente e atrapalhe na tecnologia, ou vice-versa", disse. De fato, em entrevista ao repórter Gustavo Zucchi, do BRP, o ex-embaixador e ex-ministro da Fazenda Rubens Ricúpero já tinha alertado que não haveria mudança significativa na relação entre os dois países, até porque o Brasil não é uma prioridade para a economia norte-americana. Voltam as reformas? A participação de Paulo Guedes no evento do Itaú acabou servindo para mandar importantes recados para o mercado. Desconfiado que o governo já tinha encomendado a missa em memória das reformas tributária e administrativa, o mercado passou a considera-las cada vez mais improváveis. Mas Guedes trouxe uma sinalização otimista ao dizer que estão "emergindo de volta as reformas". Difícil é saber o quanto isso é para valer e o quanto o governo está disposto a mobilizar a sua base de apoio dentro do Congresso para tocar esse debate adiante. Sempre é bom lembrar que nessa discussão tributária o interesse do ministro vinha sendo em favor da criação de um imposto nos moldes da CPMF para transações digitais. Não parece que essa opinião mudou. É muito menos as resistências a essa ideia entre os parlamentares. Haja prorrogação. Guedes reconheceu que houve turbulências no caminho das discussões das propostas da agenda econômica por conta dos efeitos da pandemia do coronavírus. "Era natural que houvesse alguma perda de serenidade durante pandemia. Com a doença descendo e a economia voltando, o Brasil está dando uma respirada", destacou. E defendeu que haja velocidade na retomada das reformas e do Pacto Federativo, pautas que andam frequentando a bacia das almas no Congresso, tamanho a falta de mobilização em torno delas. "Tem gente achando que acabou o timing de uma coisa ou outra. Mas nós corremos até os 45 minutos do segundo tempo, até 46 ou 47 se houver prorrogação". Com o otimismo de sempre - e que já ganhou ares de folclore entre investidores - o ministro também prometeu baixar a dívida pública, que bateu na casa dos 100% por conta das medidas para amenizar o impacto da pandemia do coronavírus. É uma boa fala, especialmente porque ele não prometeu tudo isso "para a semana que vem". Se for para valer, a sinalização é positiva. 