Parlamentares e aliados de Bolsonaro são alvos de novas investigações Por Marcelo de Moraes PF fez operação em cinco Estados e no DF contra aliados de Bolsonaro . Aumenta a pressão. Pela segunda vez, aliados diretos de Jair Bolsonaro foram alvo de ação de busca e apreensão promovida pela Polícia Federal em seus endereços. A Operação Lume foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Com 21 mandados de busca e apreensão em cinco Estados e no DF, a operação atingiu, por exemplo, o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que teve seu gabinete na Câmara investigado. O blogueiro Allan dos Santos e o empresário Luís Felipe Belmonte, que é um dos principais articuladores políticos do Aliança Pelo Brasil, também foram alvo da ação. Contas abertas. Nesse pacote de investigações, também foi revelado que um grupo de 11 deputados bolsonaristas já tivera seu sigilo bancário quebrado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. No final do mês passado, ele atendeu ao pedido feito pela PGR no inquérito que investiga ameaças e difusão de fake news contra autoridades e membros do Judiciário e autorizou quebra. A ação atingiu em cheio a bancada mais ideológica do bolsonarismo. Parlamentares como Carla Zambelli, Bia Kicis e Daniel Silveira, por exemplo, tiveram seus sigilos quebrados para saber se existe relação entre financiamento das ações de ataques virtuais e ameaças contra as autoridades. O senador Aroldo Oliveira (PSC-RJ) também teve o sigilo quebrado. Acuados. Bolsonaro acaba pagando mais uma alta conta política com essas ações que aumentam ainda mais seu desgaste. Os principais investigados são justamente os militantes mais atuantes de sua defesa do e na radicalização do discurso contra o Judiciário. E o problema acontece exatamente no momento em que Bolsonaro lida com a pressão política para que demita o ministro da Educação, Abraham Weintraub, outro expoente da ala mais ideológica e radical do bolsonarismo. Por conta disso, o presidente adotou uma espécie de recuo estratégico até entender o possível alcance dessas ações. Preço. Politicamente, a situação fica ainda pior para o presidente. Ao mesmo tempo em que vê os aliados serem investigados, precisa também cuidar da própria pele, já que é alvo de ações no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Aliados do presidente admitem que o clima entre os bolsonaristas é péssimo. Mas avaliam que ele deverá adotar a cautela para não piorar a situação de confronto com o Judiciário. Mas, como se sabe bem, a prudência de Bolsonaro costuma durar ao seu bel prazer e pode acabar a qualquer instante. Enquanto isso. É importante ressaltar que a crise política acontece num momento em que o coronavírus segue se espalhando pelo País sem que o governo consiga coordenar alguma estratégia nacional para conter o problema. O Brasil já superou as 45 mil mortes e não há ainda sinal de que esse número possa se reduzir brevemente. Por Vera Magalhães STF faz 'transplante de inquéritos' em véspera de decisão. O Supremo Tribunal Federal já começou, mesmo antes da decisão do plenário da Corte, a sanear o inquérito das fake news, como eu sempre disse aqui no BR Político que era necessário fazer .