Pastor Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação Por Marcelo de Moraes Escolhido é pastor da Igreja Presbiteriana em Santos e vice-reitor da Universidade Mackenzie e teve sua indicação avalizada pelos ministros Jorge Oliveira e André Mendonça . Fim da procura. Depois de pouco mais de três semanas sem um titular no cargo, Jair Bolsonaro anunciou Milton Ribeiro como novo ministro da Educação. Pastor da Igreja Presbiteriana em Santos e vice-reitor da Universidade Mackenzie, Ribeiro acabou sendo a terceira opção do presidente para o cargo, vago desde a demissão de Abraham Weintraub. Ele foi escolhido apenas porque a nomeação de Carlos Alberto Decotelli se tornou insustentável depois que ele turbinou o próprio currículo. E porque a indicação do secretário estadual de Educação do Paraná, Renato Feder, não resistiu aos bombardeios das alas bolsolavista e militar. Padrinhos. Com a escolha do ministro se transformando em novela, Bolsonaro acabou aceitando a indicação feita por dois de seus ministros. Ribeiro foi o nome sugerido pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, e pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Este último, inclusive, também é pastor da Igreja Presbiteriana. A principal característica que foi levada pelos dois ministros para o presidente é que Ribeiro tem um perfil conciliador e moderado. Ideal para tentar afastar a balbúrdia que atingiu a Educação desde o início do governo, mas, especialmente, durante os 14 meses em que Weintraub comandou a Pasta. O filho é teu. Apesar de ser pastor da igreja Presbiteriana, Ribeiro não tem ligação com a bancada evangélica do Congresso - o que não significa que não possa se aproximar rapidamente. Os próprios integrantes do grupo fizeram questão de deixar claro, publicamente, que não eram os pais da criança nessa indicação. O coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), disse que o grupo não tem nada a ver com a indicação e que nem conhece o novo ministro. O deputado Marco Feliciano (Republicanos-SP) foi na mesma linha. "A escolha do Professor Milton Ribeiro para a pasta da Educação não teve interferência alguma da Frente Parlamentar Evangélica. Foi uma escolha do presidente Jair Bolsonaro, que é o nosso timoneiro. Tenho certeza que o ministro contará com o apoio de todos que confiam no presidente", escreveu o deputado, que também é pastor, nas suas redes sociais. Trégua à vista? Durante todo o governo, a Educação se transformou numa das áreas de maior interesse para alas ideológicas e radicais do bolsonarismo. O perfil conservador e conciliador de Ribeiro pode sinalizar para uma espécie de trégua na Pasta, tão necessitada de um mínimo de organização e razoabilidade para se organizar diante de uma extensa agenda de problemas. Se confirmar na gestão do MEC o perfil que Jorge Oliveira e Mendonça apresentaram para Bolsonaro, Ribeiro pode ajudar a reduzir o estrago feito no setor. Mas se for apenas mais um seguidor da ala ideológica, sendo só mais discreto, a Educação continuará em mais lençóis. Garantia nenhuma. E sempre é bom lembrar que, no atual governo, a nomeação de Ribeiro - já publicada do Diário Oficial da União - não é garantia de nada. Os grupos que desejavam emplacar seus candidatos no Ministério já começaram a vasculhar o passado do novo ministro. Se sobreviver ao fim de semana de bombardeios, pode garantir a confirmação no cargo. Não diminui. Enquanto a Educação passou a ter um titular, o Ministério da Saúde não pode dizer o mesmo e segue há 55 dias sem um ministro oficializado no cargo. E continua, também, acumulando marcas trágicas no combate ao coronavírus. Nesta sexta-feira, o Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, ultrapassou a marca dos 70 mil mortos pela doença e já tem mais de 1,8 milhão de casos. Com mais 1.214 mortes registradas nas últimas 24 horas, o País parece ainda distante da redução do problema. Só que, enquanto isso, muitos governadores e prefeitos seguem retomando as atividades que tinham sido paralisadas por conta da tentativa de conter a doença. Por Vera Magalhães Nomeação marca avanço de calvinistas no governo. O ministro Milton Ribeiro não é o primeiro calvinista a assumir um posto de destaque no governo Jair Bolsonaro. Ele chega depois de Benedito Aguiar Neto, presidente da Capes, também ele ligado à Universidade Mackenzie, da qual foi reitor (o ministro foi vice-reitor), e à Igreja Presbiteriana. 