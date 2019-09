Pela primeira vez, STF anula uma condenação aplicada por Moro

Por Marcelo de Moraes

Numa decisão inédita, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu anular uma condenação determinada por Sergio Moro no âmbito da Lava Jato. Por 3 a 1, foi cancelada a sentença que tinha sido aplicada por Moro a Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobrás e do Banco do Brasil. Ele tinha sido condenado a 11 anos de reclusão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A decisão da Turma considerou que, nesse caso, o direito de defesa de falar por último não foi respeitado. É muito possível que a decisão seja adotada para outros casos do mesmo tipo. Mas, deixemos logo claro, isso não inclui Lula.

Para Moro e os lavajatistas, a decisão desta terça produz um cenário adverso. Num momento em que o ministro da Justiça tem perdido força dentro do governo, sem conseguir convencer o presidente Jair Bolsonaro a acelerar sua agenda de projetos (como o pacote anticrime), e com o procurador Deltan Dallagnol apanhando da esquerda e da direita, o revés imposto pelo STF fragiliza ainda mais o grupo. Nunca o STF tinha revertido uma condenação aplicada por Moro. Logo depois da decisão, a gritaria já era grande nas redes sociais contra a Corte.

Quem votou - A anulação foi apoiada por Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Edson Fachin foi o voto derrotado. Celso de Mello, doente, ficou ausente da sessão da Segunda Turma.

É pau - Para justificar seu voto, Gilmar Mendes foi duríssimo: "A República de Curitiba nada tem de republicana. Era uma ditadura completa. Assumiram papel de imperadores absolutos".

É pedra - Se Bolsonaro não derrubar ou apenas vetar levemente a Lei do Abuso de Autoridade, aprovada pelo Congresso, complica ainda mais a situação dos lavajatistas. Eles criticam o projeto por considerar que ele poderá pôr um freio nas investigações de corrupção. Mas, segundo interlocutores do presidente, ele não tomou sua decisão por temer vetar a lei e ver o Congresso derrubar seu ato. Nesse caso, a derrota passaria a ser dele. Ele está medindo até onde vale a pena ir adiante na questão.

Reservas demais - Quem esperava por um comportamento mais sereno e equilibrado de Bolsonaro nas discussões sobre o problema das queimadas e do desmatamento deve ter se frustrado ao acompanhar sua reunião com os governadores da Amazônia Legal. Com o encontro sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro fez carga, desta vez, contra as reservas indígenas. Para o presidente, existem reservas demais e algumas poderiam até colocar em risco a soberania do País. Ou seja, nada de palavras ponderadas sobre a crise ambiental.

Vespeiro - A CCJ da Câmara aprovou também a polêmica Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que autoriza a atividade agropecuária em terras indígenas. Apoiada pela bancada ruralista e criticada duramente por ambientalistas, o projeto segue agora para a Comissão Especial que tratará do assunto. Mas, se depender da vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a proposta irá tramitar na bacia das almas. Maia reclama que a CCJ aprovou a proposta por conta própria e sem qualquer negociação política com os líderes da Casa. E, pior, num momento ruim para tratar de um tema sensível como esse justamente quando as atenções mundiais estão voltadas para a Amazônia.

Menos R$ 100 bi - Depois de ter adiado seu relatório, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) concluiu o parecer da reforma da Previdência fazendo dez mudanças em relação ao texto aprovado na Câmara. Para não atrasar a tramitação da reforma, Tasso decidiu suprimir quatro itens votados pelos deputados e acrescentar outros seis na chamada PEC Paralela. Nesse pacote, está a inclusão de Estados e Municípios na reforma. A manobra legal é inteligente e atende ao desejo do governo de acelerar a aprovação da reforma. Mas tem um preço. Se todas as mudanças passarem - incluindo a PEC Paralela, que vai precisar da chancela da Câmara - a potência fiscal da reforma poderá cair em quase R$ 100 bilhões em dez anos. Ou seja, ficaria em torno de R$ 900 bilhões a sua potência fiscal.

Faxina no Imposto de Renda - Participei de um café da manhã organizado pela Abrig (Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais), que teve a presença do secretário especial da Receita, Marcos Cintra, e foi destinado a discutir a reforma tributária. Cintra anunciou que o governo quer fazer uma "grande faxina" no Imposto de Renda, para torná-lo mais compatível com os modelos que são adotados no exterior. Vem mais polêmica por aí, já que Cintra defende que sejam revistas isenções sobre alguns títulos do mercado financeiro e até para portadores de moléstias graves. A chance de dar confusão é grande.

Por Vera Magalhães

Da Vera: Senadores de olho na desenvoltura de Eduardo. Embora haja uma minoria articulada e disposta a trabalhar nas redes sociais pela rejeição do nome de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a Embaixada do Brasil em Washington, a avaliação interna, mesmo da oposição, sempre foi de que o rolo compressor do governo e a ajuda de Davi Alcolumbre (DEM-AP) fariam com que o filho do presidente fosse aprovado, ainda que por margem estreita.