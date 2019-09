Pesquisa mostra corrosão na avaliação de Bolsonaro

Por Vera Magalhães

O levantamento CNT/MDA mostra que 39,5% dos brasileiros avaliam governo como ruim ou péssimo, um aumento de 20 pontos porcentuais desde fevereiro. Mas a que se deve essa queda? A meu ver, ao radicalismo.

Os números. Além dos 39,5% que acham o governo ruim ou péssimo, 29,4% o avaliam como ótimo ou bom (eram 39% em fevereiro), e 29,1% como regular (contra 29% do início do ano). A rejeição ao comportamento pessoal do presidente é ainda maior: atinge 53,7% dos ouvidos pela CNT/MDA (eram tranquilos 28,7% em fevereiro). Já a sua taxa de aprovação pessoal baixou de 57,5% para 41%.

Escalada. O presidente optou por falar com setores mais estridentes dos que o elegeram. Para isso, aboliu as entrevistas organizadas - coletivas ou mesmo os cafés da manhã com representantes de veículos - e estabeleceu uma rotina caótica de aparições para tratar de temas aleatórios no "quebra-queixo", seja na frente do Alvorada ou em compromissos públicos. Foram nessas ocasiões que ele produziu algumas das principais controvérsias dos últimos meses.

Histórico. Só para lembrar algumas polêmicas absolutamente alheias aos principais temas do governo, desde julho o presidente decidiu nomear o filho, Eduardo, para a Embaixada do Brasil em Washington, tratou a questão ambiental ora com fake news (ONGs seriam responsáveis pelas queimadas), ora com escatologia (as pessoas deveriam defecar dia sim, dia não), ora com ofensas a países aliados, como Noruega, França e Noruega. Também foi numa dessas ocasiões que declarou que poderia dizer como teria morrido Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, durante a ditadura militar. E daí por diante.

Método. As diatribes de Bolsonaro e a opção pelo estilo "improvisado, só que não" de entrevistas veio depois que seu filho Carlos, que supostamente entende tudo de comunicação, condenou os cafés da manhã, atingindo o porta-voz, general Octávio do Rêgo Barros e levando a uma reestruturação: ele saiu da Secom, de seu aliado Fábio Wajngarten, e passou a responder diretamente ao ministro e também general Luiz Ramos.

Entre aliados. O resultado de algumas das cotoveladas de Bolsonaro foi provocar rachas em sua base de apoio. Há abalos no agronegócio, o primeiro setor organizado a apoiar o hoje presidente na campanha, quando ele ainda era visto pelo mercado e pelo empresariado como um deputado do baixo clero, e entre os chamados "lava-jatistas", assustados com os ataques de Bolsonaro, dos filhos e do guru Olavo de Carvalho a próceres da operação, como o procurador Deltan Dallagnol.

Ruas x veto. Um termômetro importante para medir essa perda de apoio entre os setores da sociedade ciosos do combate à corrupção será o veto à Lei de Abuso de Autoridade. O veto integral, como foi pedido nas ruas no domingo, parece uma hipótese pouco provável. Um veto tímido evidenciará a sensação de que, uma vez no poder, Bolsonaro age antes para preservar aliados encrencados, como o filho Flávio, que efetivamente a favor do combate à corrupção. O que pode ampliar a baixa.

Por Marcelo de Moraes

Do Marcelo: Avaliação do governo piorou em todas as regiões. O cruzamento de dados da pesquisa CNT/MDA mostra que a queda na avaliação do governo aconteceu em todas as regiões do País. Leia mais