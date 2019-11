Petroleiros anunciam greve, mas prometem manter abastecimento de combustível Por Marcelo de Moraes Os petroleiros decidiram entrar em greve a partir da próxima segunda-feira, em protesto contra "a agressiva política da gestão" do presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco. Promessa de não desabastecer. A greve será feita durante toda a próxima semana e foi aprovada em assembleias realizadas ao longo das últimas semanas. Apesar da paralisação, os petroleiros garantem que ela "não comprometerá as necessidades essenciais da população pois não afetará o abastecimento de combustíveis", segundo informa nota da Federação Única dos Petroleiros (FUP). Risco. Dentro do governo, a greve é vista com atenção. Mesmo tendo prazo pré-definido para terminar, existe preocupação política com qualquer tipo de protesto mais organizado que possa acontecer num momento em que vários países da América Latina enfrentam manifestações populares muito fortes. O governo pretende monitorar a paralisação para evitar problemas e, também, para não ser surpreendido por um eventual desabastecimento de combustível. Bloco na rua. Depois da direita de Jair Bolsonaro e a esquerda de Lula iniciarem uma tentativa de polarizar a disputa política pela eleição presidencial de 2022, as forças de Centro decidiram se movimentar. Uma peça publicitária sem crédito, mas patrocinada por partidos integrantes do Centrão, foi divulgada nas redes sociais para enaltecer o grupo como representante da política longe do radicalismo. A propaganda tenta carimbar bolsonaristas e lulistas como radicais e prejudiciais ao País e convida os eleitores a pensarem numa opção que busque o equilíbrio político para o Brasil. Antecipou. Com Bolsonaro e Lula desfilando com grande desenvoltura no cenário político, integrantes do Centrão acharam que era melhor antecipar as ações sob pena de ficar fora do jogo da sucessão presidencial. Embora esse apoio não tenha sido mostrando no vídeo, o grupo gostaria de ver o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como representando do grupo na corrida pelo Planalto em 2022. Maia nega ter essa intenção, mas trabalha para tentar viabilizar sua candidatura. Se Maia não se viabilizar, essas forças de Centro admitem eventual apoio a nomes como o do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ou ao apresentador Luciano Huck. Mas, nesse momento, consideram que o importante é dar largada no processo da montagem de uma candidatura de Centro. Antes que seja tarde demais. Eletrônico ficou bom? Depois de levantar publicamente dúvidas sobre a confiabilidade da urna eletrônica, Jair Bolsonaro acabou sendo ironizado pelo presidente do Novo, João Amoêdo, por querer coletar assinaturas de apoio à criação da Aliança Pelo Brasil de forma eletrônica. "Chama atenção que Bolsonaro defenda o voto impresso, mas deseje utilizar assinatura digital para a formação do partido", provocou Amoêdo. A tropa bolsonarista, claro, reagiu à provocação. "Um pouquinho mais e ele vai reclamar que o Bolsonaro usa smartphone", rebateu o deputado Eduardo Bolsonaro. Por Vera Magalhães Weintraub despreza universidades. Desde que assumiu o posto de ministro da Educação, Abraham Weintraub demonstra um profundo desprezo pelas universidades federais. Logo de cara, disse que havia "babúrdia" nas universidades, e que este seria o critério para determinar o contingenciamento maior ou menor de recursos em várias delas. Desde que assumiu o posto de ministro da Educação, Abraham Weintraub demonstra um profundo desprezo pelas universidades federais. Logo de cara, disse que havia "babúrdia" nas universidades, e que este seria o critério para determinar o contingenciamento maior ou menor de recursos em várias delas. Agora, meses depois, o ministro volta à carga pintando as universidades em uma entrevista como antros de plantio de maconha e de laboratórios de drogas sintéticas por todo o lado. Como toda narrativa fantasiosa, a de Weintraub não apresenta dados, números, evidências, só um cenário sinistro em que os campi seriam uma versão brasileira de um mix das séries Weeds e Breaking Bad. 