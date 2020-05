PF faz operação contra Witzel por suspeita de fraude e governador diz que sofre 'perseguição política' Por Marcelo de Moraes Operação Placebo cumpriu mandado de busca e apreensão em endereços do governador do Rio em investigação de desvios de recursos destinados ao combate do coronavírus. Bom dia. A Polícia Federal deflagrou hoje cedo, no Rio, a Operação Placebo para investigar fraudes e desvios no uso de recursos federais destinados ao combate ao coronavírus. Um dos investigados é o governador do Rio, Wilson Witzel, e, pelo seu foro privilegiado, a operação precisou ser autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Feita a pedido da Procuradoria-Geral da República, a investigação indica papel de liderança para Witzel nas supostas irregularidades. "Witzel mantinha o comando das ações, auxiliado por sua esposa Helena, tendo seu secretário Edmar Santos delegado funções a Gabriell Neves criando-se estrutura hierárquica que deu suporte aos contratos supostamente fraudulentos, em cuja base figuram, no mínimo, os representantes da Corporate Eventas Brasil, da organização social IABAS e da empresa Clube de Produção", aponta a PGR. Interferência? Feita poucos dias depois da troca do comando da Polícia Federal e no meio do andamento do inquérito que investiga as acusações de interferência na instituição por Jair Bolsonaro, a Operação Placebo teve repercussão imediata. Afinal, Witzel e Bolsonaro são inimigos declarados e o presidente atribui ao governador perseguição a sua família nas investigações contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), seu filho. Além disso, a mudança feita na PF poucos dias antes também ajudou a aumentar a desconfiança em relação ao caso. Adivinha. A temperatura ainda se agravou mais por conta de uma entrevista dada pela deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) no dia anterior para a Rádio Gaúcha, na qual falou que aconteceriam, em breve, operações contra governadores por desvios de recursos do combate ao coronavírus. Com a confirmação do que dissera, Zambelli foi acusada ter obtido informação privilegiada sobre a operação. A deputada negou, mas parlamentares pediram abertura de investigação para saber se houve vazamento ou não. Perseguição política. Como era previsível, Witzel reagiu fortemente à operação dizendo ser vítima de "perseguição política" promovida pelo governo Bolsonaro. "Quero manifestar minha absoluta indignação com o ato de violência que, hoje, o estado democrático de direito sofreu. Uma busca e apreensão, e eu tenho todo o respeito ao ministro Benedito (Gonçalves), mas a narrativa que foi construída e levada ao ministro é absolutamente fantasiosa. Não vão conseguir colocar em mim o rótulo da corrupção. Todas as irregularidades foram investigadas e estão sendo investigadas por determinação minha. A busca e apreensão, além de ser desnecessária – porque o ministro foi induzido ao erro, fantasiosa a construção que se fez – não resultou em absolutamente em nada. Não foram encontrados valores, não foram encontradas joias. Se encontrou, foi apenas a tristeza de um homem, de uma mulher, pela violência com que este ato de perseguição política está se iniciando no nosso país", afirmou. Prisão para Flávio. Além de se declarar perseguido, Witzel subiu o tom contra Bolsonaro afirmando que o senador Flávio Bolsonaro já deveria ter sido preso. "O que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores considerados inimigos. Narrativas fantasiosas, investigações precipitadas. O mínimo de cuidado na investigação do processo penal levaria aos esclarecimentos necessários. Ao contrário do que se vê na família do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal engaveta inquéritos, vaza informações. Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós temos contra ele e estão aí sendo apresentadas: dinheiro em espécie depositado na conta corrente, lavagem de dinheiro, bens injustificáveis. Senador Flávio Bolsonaro deveria estar preso. Esse, sim. A Polícia Federal deveria fazer o seu trabalho com a mesma celeridade que passou a fazer aqui no Estado do Rio de Janeiro, porque o presidente acredita que eu estou perseguindo a família dele. E ele só tem essa alternativa de me perseguir politicamente", disse. Acabou a trégua. Na semana passada, Bolsonaro tinha dado um passo no caminho de estabelecer uma trégua política com governadores, Congresso e Judiciário ao realizar reunião na qual uma pacificação começou a ser pactuada. Com a investigação sobre Witzel e a desconfiança que a ação possa ter interferência do presidente, acabou o clima para a trégua. Apesar disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu tomar a iniciativa de discursar no Congresso defendendo a pacificação. Maia está certo porque a doença teve mais 1.039 mortes registradas nessa terça-feira, chegando a 24,5 mil. A doença avança porque, para ela, obviamente, não faz a menor diferença quem tem razão na brigalhada política. No discurso em que defendeu a retomada do movimento de pacificação política entre os Poderes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lembrou que tem procurado ser "prudente e observar irrestritamente as normas constitucionais". Mesmo sem citar o caso, a fala foi uma referência à pressão que tem recebido para aceitar algum dos mais de trinta pedidos de abertura de processo de impeachment contra Jair Bolsonaro.