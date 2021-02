PGR abre investigação sobre atuação de Bolsonaro na pandemia Por Marcelo de Moraes Aras decidiu autorizar um procedimento preliminar para investigar se o presidente e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, colocaram a vida das pessoas em perigo com sua gestão no combate ao Covid. Responsabilidade. Com quase 230 mil mortes causadas pela pandemia do coronavírus, a Procuradoria-Geral da República (PGR) aceitou hoje o pedido feito por deputados do PCdoB e vai abrir uma apuração preliminar contra Jair Bolsonaro e contra o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. A investigação vai checar se o comportamento do presidente e do ministro durante a pandemia colocaram em risco a vida da população. Sem oxigênio. No meio das acusações que originaram a ação do PCdoB, a mais forte é a responsabilidade atribuída ao governo pelo colapso no fornecimento de oxigênio nos hospitais de Manaus e em outras cidades do Norte do Brasil. Sem oxigênio, muitos pacientes com Covid morreram asfixiados. O governo também demorou a agir mesmo com o problema, ampliando ainda mais a repercussão negativa do caso. Nesta quinta-feira, inclusive, Pazuello prestou depoimento na Polícia Federal num outro inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal também com o objetivo de investigar sua responsabilidade na condução do combate à pandemia. Pressão. Apesar dessas ações, políticos experientes são céticos em relação à possibilidade de a apuração preliminar da PGR sobre Bolsonaro chegar em algum lugar. Eles lembram que Aras foi nomeado pelo presidente para o cargo e mantém relacionamento muito bom com ele. Além disso, avaliam que a investigação só foi pedida por causa da pressão de integrantes do Ministério Público, que achavam inaceitável o silêncio da PGR em relação ao caso. Assim, abre-se uma investigação preliminar que não conclui coisa alguma, mas serviria para dar algum tipo de satisfação. Mas com mais um dia com mais de 1.200 mortes pela doença, talvez as coisas sejam diferentes dessa vez. CPI. Em outra frente, a situação de Bolsonaro e Pazuello pode ficar mais complicada. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) conseguiu trinta assinaturas - três a mais do que as 27 assinaturas necessárias - para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. A ideia inicial era que a comissão fosse mista, com participação de deputados. Mas com a vitória de Arthur Lira (PP-AL) para a Presidência da Câmara, com o apoio de Bolsonaro, seria mais difícil conseguir abrir a investigação na Casa. Agora, a CPI depende do ok do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para sair do papel. E os aliados de Bolsonaro no Senado, incluindo seu filho Flávio, vão pressionar politicamente para tentar barrar sua instalação. Vão manter? O governo deve se movimentar para convencer alguns dos trinta senadores que assinaram o pedido a retirar seus nomes dessa lista para matar a CPI no nascedouro. Mas parece pouco provável que o Senado, menos governista do que a Câmara, tope recuar. Para Bolsonaro, se for instalada, a CPI passa a ser um problema sério. Por pelo menos seis meses, a comissão vai fazer barulho contra sua atuação no combate à pandemia. E uma CPI tem combustível político suficiente para ampliar o desgaste da imagem do presidente. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Lira promete instalar CMO na próxima terça O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que a Comissão Mista de Orçamento (CMO) deverá ser instalada na próxima terça-feira, 9. A Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano ainda precisa ser votada. A expectativa é que a presidente seja a deputada Flávia Arruda (PL-DF). O relator é o deputado Márcio Bittar (MDB-AC). Leia Mais Barra quieto diante da propaganda de cloroquina de Bolsonaro O diretor-geral da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra, manteve-se em silêncio diante da tradicional propaganda que Jair Bolsonaro faz de medicamentos sem nenhuma eficácia contra o coronavírus. Barra é o "convidado" da transmissão do presidente nas redes sociais. De máscara, Barra não desmentiu o presidente. Leia Mais FHC defende pagamento de auxílio: 'As pessoas não vão poder ficar morrendo na rua' O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que é favorável ao pagamento do auxílio emergencial como forma de reduzir o impacto dos efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus entre os mais vulneráveis. Em entrevista ao programa Poder em Foco, do SBT, que vai ao no próximo domingo, com apresentação de Roseann Kennedy e da qual eu participei, Fernando Henrique reconheceu que a retomada do auxílio vai fazer com que o País aumente seu endividamento. Mas avaliou que não há alternativa. Leia Mais