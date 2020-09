PIB desaba 9,7% no 2º trimestre e Brasil entra em recessão Por Marcelo de Moraes Em reação, governo anuncia prorrogação de auxílio emergencial até fim do ano, com metade do valor, e promete enviar reforma administrativa até quinta. O tamanho do buraco. Por causa do impacto da pandemia do coronavírus, ninguém tinha dúvidas que o PIB brasileiro ia despencar no segundo trimestre. Com a atividade econômica praticamente paralisada em abril e com uma retomada ainda lenta nos meses seguintes, o PIB acabou caindo 9,7%, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE. Tecnicamente, o Brasil entrou em recessão pela sequência de trimestres negativos, algo que não ocorria desde 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff. Alguns indicadores puxaram o desastre. Houve quedas históricas de 12,3% na indústria e de 9,7% nos serviços. O consumo das famílias também desmoronou, caindo em 12,5%, piorando ainda mais a situação. O que fazer? O número do PIB ficou acima do que calculava o mercado, mas já era bola cantada. A questão, agora, é saber o que será feito para tirar o País do vinagre. Para tentar amenizar um pouco a agenda negativa, o governo fez dois anúncios importantes. Um deles é a prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro meses, até o fim do ano. Mas o valor será reduzido à metade, baixando para R$ 300. Pode ser mais um problema, tanto na política, quanto na economia. Politicamente, Jair Bolsonaro melhorou sua avaliação ao pagar o auxílio de R$ 600 para os mais vulneráveis. Reduzir o valor pela metade pode gerar incompreensão de quem recebe o benefício. Economicamente, foi esse dinheiro que ajudou a impedir um desastre maior. Ao reduzi-lo, o governo aposta numa retomada rápida da geração de empregos, o que é bastante incerto. Reforma de volta. Outra reação do governo foi anunciar que enviará a proposta de reforma administrativa na quinta-feira. A proposta enfrenta muita resistência no Congresso, especialmente pela proximidade do calendário eleitoral. Para diminuir essa pressão, o governo garante que as mudanças só valerão para os futuros servidores e não para os atuais. Um risco real é que jogando a proposta agora, o governo acabe atrapalhando de vez a reforma tributária, que já está mais avançada. Ou pior ainda: empacar as suas propostas. 'Voltando em V'. Otimista, Paulo Guedes manteve o discurso que a economia vai se recuperar em V (cai muito, mas sobe muito em seguida) e que o Brasil vai surpreender a todos com a sua recuperação. Em audiência pública virtual no Congresso, ele insistiu no raciocínio. O Brasil já está voltando em "V". Os dados mais recentes de energia elétrica, de impostos, de arrecadação de ICMS, de notas fiscais eletrônicas, todos esses mostram... E as previsões dos economistas, os mesmos modelos que previam queda de 10% do PIB, estão prevendo hoje 4%, 4,5%, 5% de queda no PIB. E não acabou ainda. Depende do nosso trabalho", afirmou o ministro. O som de um raio. Guedes comparou a queda do segundo trimestre ao trovão que se escuta muito depois de o raio cair. "Então, eu dizia o seguinte: 10% pode ser esse impacto inicial, não quer dizer que o PIB brasileiro vá cair 10%. Hoje todas as estimativas são de uma queda entre 4% e 5%, quer dizer, praticamente a metade desse som que está chegando agora, de um passado distante. Como a velocidade da luz é diferente da velocidade do som, você vê um raio muito cedo e o som chega muito depois. É a mesma coisa com a economia. Os nossos raciocínios diziam que o impacto seria muito forte, nós viajamos à velocidade da luz e projetamos um futuro que seria de queda de 10% do PIB. Errado! Chegou agora o som de uma queda inicial do PIB de 10%, só que a realidade já é outra. Quando esse som chegou aqui, já era o som de um passado distante, como a luz das estrelas que nós vemos foram emitidas há bilhões de anos. O que você vê é o registro no passado. Foi esse som que chegou agora", argumentou. Acabou a lenda. Não é a primeira vez que Paulo Guedes exibe todo o seu otimismo. Mas outra informação dada hoje pelo IBGE serviu para sepultar de vez o mito de que a economia brasileira estava "decolando" quando começou a pandemia. O IBGE reviu o cálculo do PIB do primeiro trimestre deste ano, piorando ainda mais o indicador. Com isso, a economia caiu 2,5% nos primeiros três meses do ano e não 1,5% como foi divulgado anteriormente. Uma queda robusta, que mostra como a economia já estava em maus lençóis antes mesmo da pandemia. E é esse o maior desafio, a partir de agora: como fazer para retomar o crescimento do País e colocá-lo num ritmo consistente. Por Vera Magalhães Auxílio de R$ 300 exigirá costura. Não é impossível que o Congresso aprove a redução pela metade do auxílio emergencial, de R$ 600 para R$ 300, nos três últimos meses do ano. Uma costura política bem feita, que alinhe a equipe econômica, o Planalto e as cúpulas das duas Casas, pode ter sucesso em convencer os parlamentares de que seria insustentável a manutenção dos R$ 600, com exceções que podiam elevar o benefício a R$ 1.200, por mais um trimestre com as contas públicas já com a língua de fora e a economia dando sinais claros de que o tombo foi grande. 