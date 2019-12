Políticos tentam ampliar gastos, mas esbarram em pressão da opinião pública

Por Marcelo de Moraes

Nos últimos dias de sessões no Congresso e nas assembleias legislativas estaduais, políticos tentaram aprovar medidas que ampliariam as despesas, mas foram freados pela pressão da opinião pública

Apagar das luzes. Como de costume, parlamentares aproveitaram a correria das últimas sessões do ano para tentar aprovar propostas com impacto nos cofres do País. Inflado em 120%, passando de R$ 1,7 bilhão para R$ 3,8 bilhões, o fundo eleitoral foi torpedeado por pressão pesada da sociedade. Assim, a Comissão Mista de Orçamento aprovou que a verba ficasse em R$ 2 bilhões, mas o plenário do Congresso ainda definiria o valor final posteriormente, que poderia ser menor ainda.

Melhor mudar. Políticos experientes acham que mesmo que passem os R$ 2 bilhões para o fundo, o total será insuficiente para custear todas as campanhas municipais. Conversei com o Senado Humberto Costa (PT-PE) e ele avalia que se não há dinheiro suficiente para bancar as candidaturas, seria interessante começar a discussão para mudar o sistema de eleição. Ele acha que o sistema de votação em listas seria o melhor nesse cenário. "Esse dinheiro não vai dar para pagar as campanhas de tantos candidatos. E não dá para retornar ao sistema de financiamento privado. Então, era melhor adotar a votação por listas. Só que tem zero clima dentro do Congresso para tratar do assunto", afirmou.

Ganhou, mas não levou. Uma outra proposta, que altera a Constituição para aumentar repasses para as prefeituras via Fundo de Participação dos Municípios (FPM), até foi aprovada, nesta terça, em primeiro turno. Só que, para poder valer já no ano que vem, precisa ter o segundo turno votado na Câmara, ainda no atual período legislativo. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que não pretende colocar o segundo turno em votação este ano.

Depois, a gente conversa. No dia anterior, Maia foi procurado por integrantes do governo preocupados com o impacto que essa PEC poderia ter, já que não há previsão orçamentária para cobrir essas novas despesas. E as primeiras contas previam um buraco que chegava a R$ 5 bilhões a partir do quarto ano de adoção das medidas, que seriam implementadas de forma gradativa. Maia saiu convencido da conversa, e liberou apenas a aprovação do primeiro turno. Por enquanto, essa despesa ficou em suspenso.

Natal magro. As críticas ao pagamento de um inexplicável bônus natalino para os servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) fez com que a Mesa Diretora da Casa cancelasse a bondade. O presente beneficiaria 3,2 mil servidores, que levariam R$ 3,1 mil adicionais. Ao todo, a conta custaria R$ 10 milhões para São Paulo pagar.

Acabou o dinheiro. Com esse tipo de comportamento espalhado entre aqueles que deveriam zelar pela coisa pública, não chega a ser uma surpresa a decisão da prefeitura do Rio de suspender todos os seus pagamentos. Sem dinheiro, em mais uma das crises impressionantes envolvendo a cidade do Rio e o Estado, a saída foi parar de pagar. Segundo nota oficial, à prefeitura diz que a medida "é prudencial" e que "tem como objetivo organizar as contas municipais até que os arrestos determinados pela Justiça sejam finalizados. O procedimento é provisório e visa à organização interna das contas".