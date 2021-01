Por 'incitar insurreição', Câmara dos EUA aprova impeachment de Trump Por Marcelo de Moraes Decisão precisa ser confirmada pelo Senado, mas votação deve acontecer apenas depois do fim do mandato de Trump. Nunca antes. Com o Congresso protegido fortemente pelos soldados da Guarda Nacional, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira o impeachment do presidente Donald Trump. Num acontecimento histórico, foi a primeira que um presidente americano teve dois processos de impeachment contra si aprovado pela Câmara. Trump foi considerado responsável por "incitar insurreição", insuflando os invasores do Capitólio com seu discurso. Cinco pessoas morreram na invasão. Fica para depois. Apesar do resultado, Trump deverá completar seu mandato presidencial, que ainda tem pouco mais de uma semana de duração. Tudo porque o Senado está em recesso e não deverá ser convocado para tratar do assunto. Ou seja, o presidente termina o mandato, mas, depois, as sanções podem ser retomadas. De olho no futuro. Se vai terminar o mandato, qual seria a utilidade de conseguir a concretização do impeachment mesmo com o democrata Joe Biden já sentado na cadeira de presidente? São duas. A primeira é simbólica: passar o exemplo público de que o Congresso americano não vai fechar os olhos para a invasão sofrida e para o ataque contra a democracia. A segunda é abrir o caminho para, depois da aprovação do impeachment abrir nova votação para cassar os direitos políticos de Trump. Se isso passar, ele não poderá tentar voltar ao poder como sucessor de Biden. Até tu? Na votação, o impeachment foi aprovado por 232 a 207 votos na Câmara. Ao contrário do pedido anterior, dessa vez dez parlamentares republicanos votaram pelo afastamento de seu correligionário. Isso mostra o grau de irritação de um grupo importante dentro do partido do presidente com o seu comportamento. Temperatura. O clima de revolta com o comportamento de Trump pode ser resumido no discurso de Nancy Pelosi, presidente da Câmara. A democrata afirmou que Trump "precisa sair". "Ele é um perigo claro e presente para a nação que amamos", disse. Apesar dos esforços dos deputados, Trump vai sair sim. Mas apenas no dia em que seu mandato se completar e Biden assumir sua vaga em 20 de janeiro. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Governo do Amazonas alerta sobre reinfecção por nova variante do Sars-CoV-2 O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, informou ao BRP nesta quarta, 13, que Manaus registrou um caso de reinfecção por uma das 11 variantes do Sars-CoV-2 até agora identificadas no Estado. Segundo ele, a informação foi confirmada ontem pela Fiocruz. "Esses estudos têm que avançar para responder às perguntas porque pode mostrar que nós estamos ainda muito no começo de enfrentar a covid", avaliou. Leia Mais Salles rebate Macron: 'Protecionismo disfarçado com roupagem ambiental' O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reagiu nesta quarta, 13, à crítica feita pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que associou a produção de soja brasileira ao desmatamento na Amazônia. Leia Mais 'Ninguém receberá a vacina antes de Manaus', diz Pazuello O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quarta-feira, 13, que a campanha de vacinação contra a covid-19 será iniciada ainda em janeiro. Em pronunciamento feito há pouco, em Manaus, o general afirmou que a capital amazonense será a primeira cidade do País a vacinar. Na sequência, no entanto, o ministro disse que a imunização ocorrerá de forma "simultânea e proporcional" no País. Leia Mais