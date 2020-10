Presidente diz que 'acabou com a Lava Jato' porque não há mais corrupção no governo

Arrombou a porta. Eleito em grande parte graças à Lava Jato, Jair Bolsonaro escancarou nesta quarta-feira que se dissociou do clamor anticorrupção associado à operação, o chamado "lavajatismo". Pressionado por críticas pela sua associação com políticos envolvidos em escândalos e ministros do Supremo antes criticados por sua base de apoio para a indicação de Kassio Nunes para a Corte, o presidente deu a seguinte declaração numa solenidade do Planalto: "É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho, dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação", disse, com cara entre cínica e brincalhona, num vídeo que viralizou imediatamente.

Mais galhofa. Mais cedo, ele havia defendido a indicação de Nunes, alheio às críticas dos aliados e às reportagens que mostram inconsistências no currículo do magistrado e indícios de plágio em publicações suas. Disse que fica tranquilo e sabe que fez uma boa indicação quando a imprensa reage negativamente.

Do lado de quem. As reações do presidente demonstram que ele está mais seguro e confiante de se mostrar ao lado dos novos aliados do Centrão. O episódio da nomeação de Nunes e a costura de uma aproximação entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia também trouxeram de volta ao centro da política um personagem que estava meio decadente: Renan Calheiros, quem diria. O senador rasgou o verbo numa entrevista à CNN Brasil: disse que a indicação de Nunes era mais um indicativo de que Bolsonaro estava do lado da política, depois do desmonte do Coaf e da saída de Sérgio Moro do governo. Assim, com todas as letras. E não houve bolsonarista para desmenti-lo. Pelo contrário: antes da admissão de Bolsonaro de que acabou mesmo com a Lava Jato, coube ao seu filho Eduardo dizer que a mudança de comportamento do pai se deveu à constatação de que o modelo anterior fracassou.

Reação. Do outro lado da margem da coalizão antilavajatista está o presidente do STF, Luiz Fux, que nesta quarta moveu uma peça importante. Ele levou à sessão administrativa do STF uma resolução para que as ações penais voltem a ser julgadas no plenário, e não mais nas Turmas. Reverte, assim, uma decisão da gestão Ricardo Lewandowski à frente do Supremo. Na época, o então presidente justificou o fato de passar os assuntos da esfera penal para as Turmas pelo excesso de processos. Fux fez o contrário: lembrou que, com as mudanças nas regras de foro privilegiado, o STF foi desafogado de ações penais e elas deveriam voltar ao pleno para evitar decisões por minorias. Obteve maioria dos colegas, e um protesto de Gilmar Mendes, por ter sido pego de surpresa.

Consequências. Com a aposentadoria de Celso de Mello chegando e a entrada de Kassio Nunes na Corte, a Segunda Turma, que julga as ações da Lava Jato, ficaria francamente minoritária contra a operação. Mesmo se outro movimento, a ida de Dias Toffoli para a Turma, se concretizasse, estaria consumada a minoria constante do relator, Edson Fachin. Agora, no plenário, deixa de ser tão líquida e certa, por exemplo, a suspeição de Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula, que seria julgada pela Segunda Turma e, agora, vai ao plenário.