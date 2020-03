Pressionado, Bolsonaro recua de medida que autorizava suspensão de salários Por Marcelo de Moraes Proposta desastrada, que permitia empregadores de pararem de pagar salários por quatro meses, foi bombardeada pelo Congresso. Surpresa. O governo surpreendeu a todos com a publicação da Medida Provisória 927, que flexibiliza pontos da legislação trabalhista para tentar conter os efeitos do coronavírus sobre o mercado de trabalho. Os principais líderes políticos tinham sido informados da ação do governo e concordavam com algumas das ideias de flexibilização para evitar demissões em massa de empresas que perderão receitas por causa da queda de movimento provocada pela quarentena. Mas ninguém esperava que o governo Bolsonaro incluísse na MP um ponto que autorizava a suspensão do pagamento de salários por quatro meses, sem qualquer garantia formal de alguma contrapartida ao trabalhador. Pelo texto da MP, o contratante podia, simplesmente, suspender o pagamento e ponto final. Gritaria. Assim que a proposta se tornou pública, a gritaria de deputados e senadores se tornou enorme. Os partidos de oposição batizaram a proposta de MP da Fome, afirmando que o corte de salários quebraria arruinaria os trabalhadores e apenas protegeria os patrões. Políticos do Centrão e até de partidos próximos do presidente Jair Bolsonaro atacaram o presidente. Vários partidos anunciaram que entrariam com recurso no Supremo Tribunal Federal para derrubar a proposta. Em poucas horas a #bolsonarogenocida se destacou nos trending topics do Twitter mostrando como a repercussão da proposta tinha sido desastrosa. Nasceu morta. A proposta de liberação da suspensão dos salários não durou uma manhã. Pouco antes das 11 horas, Bolsonaro já correu para as redes sociais para tentar se defender da saraivada de críticas. "Esclarecemos que a referida MP, ao contrário do que espalham, resguarda ajuda possível para os empregados. Ao invés de serem demitidos, o governo entra com ajuda nos próximos quatro meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado". Pouco antes das 13 horas, o presidente voltou às redes para dizer que "nossa missão é proteger vidas e empregos". Perto das 14 horas, Bolsonaro jogou a toalha e anunciou a revogação do artigo, que nasceu morto politicamente. Mais desgaste. O governo precisa, de fato, encontrar soluções para tentar reduzir os danos que a economia vai sofrer com a crise do coronavírus. O problema é que a solução apresentada por Bolsonaro expunha demais os empregados. Alguns deputados, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegaram a pensar que havia ocorrido algum tipo de erro na publicação da proposta. Algo como se uma página da medida tivesse sido esquecida na hora da impressão. Rapidamente, perceberam que era mais um novo erro na já longa sequência de tropeços do presidente e do governo em relação ao coronavírus. Desgastado politicamente por ter minimizado a doença, Bolsonaro só piorou sua imagem com uma trapalhada que poderia ter sido evitada se o presidente mantivesse um mínimo de articulação política. Sem garantia. Apesar de ter anunciado a revogação do item polêmico, Bolsonaro não tem a garantia que a MP 927. A proposta será contestada na Justiça por pelo menos dois partidos, PDT e Rede. As legendas não concordam com muitos pontos da MP, por causa das flexibilizações das leis trabalhistas. Mais mortes. Enquanto o governo se enrola para salvar a economia, o Brasil segue enfileirando novas vítimas da doença. O Pais já soma 34 casos fatais, na sua imensa maioria ocorridos em São Paulo. Por Vera Magalhães MP jogava toda a carga no trabalhador. A medida provisória 927, editada pelo governo Jair Bolsonaro e que já teve um artigo revogado poucas horas depois pelo próprio presidente, evidencia um viés que está claro na maneira como o Executivo federal trata a crise do coronavírus: a preocupação tem sido, nos discursos e ações, buscar a preservação da economia, resguardar setores do empresariado e empregos, quando a discussão mais urgente é resguardar os mais desassistidos e lhes garantir renda. 