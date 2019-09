Pressionado, governo começa a agir para conter crise ambiental

Por Vera Magalhães

Precisou a crise ambiental virar global para Jair Bolsonaro anunciar as primeiras medidas concretas para debelar as queimadas nas regiões Centro-Oeste e Norte; mas com a retórica tão exacerbada, resta saber se foi tarde demais

Repercussão mundial. O cordão foi puxado pelo presidente da França, Emanuel Macron, já na quinta-feira, mas a ele se juntaram outros líderes mundiais nesta sexta, 23, com ameaças de recuo no Acordo UE-Mercosul e de sanções como a proibição de compra de carne vermelha do Brasil pela Europa. Por ora as ameaças não passam disso, mas elas podem começar a ganhar concretude neste fim de semana, com a reunião do G7 na França.

Mãos à obra. Mas o fato é que a repercussão internacional forçou o governo a agir. Bolsonaro divulgou um despacho um tanto inócuo, em que convoca todos os ministérios a apresentarem sugestões para conter as queimadas. Já na sexta-feira, tomou uma atitude mais prática: autorizou o emprego das Forças Armadas para conter os focos de queimadas na Amazônia, por meio de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem. Foi criado um gabinete de crise, que terá reuniões diárias enquanto a situação não se normalizar.

Picuinha. Mas como o estilo presidencial é de crise permanente, sobrou até uma picuinha para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bolsonaro, na já tradicional saidinha do Alvorada, sugeriu que fossem empregados os R$ 2 bilhões do fundo partidário para debelar as queimadas. Ao que Maia respondeu que já tomara uma providência séria e sem fake news, pedindo ao STF a liberação de R$ 2,5 bilhões do fundo da Petrobrás para contenção de incêndios - medida que será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes.

