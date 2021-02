Pressionado por Centrão, Bolsonaro diz que auxílio emergencial deve voltar em março Por Marcelo de Moraes Votação de um dos principais itens da agenda econômica fortalece posição política do presidente da Câmara, Arthur Lira. Presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou governo pela volta do socorro. No Senado, Rodrigo Pacheco tenta alinhar acordo com Paulo Guedes para formatar a nova proposta para o benefício. Chegou a conta. Quando se aliou ao Centrão no Congresso, Jair Bolsonaro fez um cálculo político para se blindar politicamente. Em troca de apoio nas votações de interesse do governo e da proteção contra um eventual pedido de processo de impeachment, liberaria emendas e cargos, no clássico toma lá, dá cá tão conhecido no Parlamento. Mas apenas dez dias depois de se eleger presidente da Câmara com o apoio e a caneta do Planalto, Arthur Lira (PP-AL) começou a entregar uma conta mais salgada do que o governo esperava. Nesta quinta, ele cobrou publicamente o Planalto para retomar rapidamente o pagamento do auxílio emergencial por causa das dificuldades que as pessoas estão enfrentando. Nosso governo. O que Lira deixou claro é que o Centrão vai agir para ter cada vez mais peso nas decisões políticas do governo. Ou seja, não quer apenas emendas e cargos, mas também uma espécie de sociedade na qual possa influir nas medidas do governo. O presidente da Câmara lembrou que a situação das pessoas é critica e ao cobrar uma solução rápida coloca Bolsonaro contra a parede. Voto tem. No dia anterior, Lira mostrou que sua turma tem força política. Com 339 votos, trabalhou para a Câmara aprovar o projeto de autonomia do Banco Central. Um dos principais itens da agenda de prioridades do governo, o projeto estava em banho-maria na Casa e Lira entregou uma vitória categórica nessa discussão. E, respaldado pela demonstração de força, se viu com autoridade para pedir pelo retorno do auxílio emergencial. É tudo nosso. No Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), foi mais sutil na cobrança. Mas anunciou que vai conversar com a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, para ajudar na formatação de uma proposta que garanta a retomada do pagamento do auxílio. E, claro, sem a necessidade de o Congresso aprovar algum corte de gastos como Guedes desejava inicialmente. Na prática, o Centrão, via Lira e Pacheco, cobrou o governo e deverá ter o pleito atendido para que o auxílio volte, agradando sua base de eleitores. Bolsonaro e a equipe econômica que se virem com as contas. Tudo bem. De passagem pelo Maranhão, Bolsonaro confirmou que topa ressuscitar o auxílio. Mas deixou claro que terá valores menores e atenderá menos gente. O governo tem repetido que falta caixa para seguir pagando esse benefício. Apesar disso, o próprio presidente foi obrigado a reconhecer que a situação das pessoas mais vulneráveis está muito difícil por causa do impacto provocado pela pandemia do coronavírus na economia. Como será. Bolsonaro admitiu que não sabe ainda como serão as contas para bancar a volta do auxílio. Mas a tendência é que ele volte a ser pago em março, possivelmente com quatro parcelas de R$ 300, mas atendendo menos pessoas. Embora o custo deva ser maior do que a equipe econômica gostaria, para Bolsonaro a retomada do benefício deve ajudar a recuperar um pouco do prestígio político que perdeu nos últimos meses, como foi registrado pelas pesquisas. Mais complicado será descobrir como lidar com as pressões futuras feitas pelo Centrão, que, pelo jeito, serão cada vez maiores e constantes. 