Prestígio de Bolsonaro derrete nas pesquisas e aumenta pressão por impeachment Por Marcelo de Moraes Presidente perdeu popularidade por conta dos erros cometidos no combate à pandemia do coronavírus . Despencou. Duas pesquisas divulgadas nessa sexta-feira mostraram uma queda acentuada na popularidade de Jair Bolsonaro. No Datafolha, o presidente foi avaliado como "ruim" ou "péssimo" por 40% da população. Em dezembro, essa marca era de 32%. Já a pesquisa Exame/Ideia Big Data revelou a diminuição na aprovação do governo de 37% para 26%. Um tombo e tanto e com consequências políticas. É a saúde. A perda de força de Bolsonaro foi atribuída ao seu mau desempenho na condução do combate à pandemia do coronavírus. Seja na dificuldade para organizar o programa nacional de vacinação, seja pela tragédia da falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas e do Pará, que levaram à morte por asfixia pelo menos 30 pessoas. A saúde acelerou o processo de declínio do presidente. Chegou a conta. Bolsonaro paga, agora, a conta pelo comportamento negacionista diante da pandemia e por seu governo não ter se preparado adequadamente para enfrentá-lá. Depois de perceber que errou ao menosprezar a vacina, Bolsonaro ainda viu o governador de São Paulo, João Doria, faturar politicamente o início da vacinação no Brasil. Mal posicionado e reconhecendo que a população quer ser vacinada para sair do pesadelo do coronavírus, o presidente e seus aliados trocaram de postura e passaram a dizer que iam trazer mais vacinas. Só para a foto. Mas que ninguém se iluda. Os bolsonaristas não mudaram de opinião. Continuam com discurso ideologizado ao máximo. Só que desejam não perder mais prestígio nessa disputa. Por isso, hoje vários ministros comemoraram e posaram para foto ao lado da carga de duas milhões de doses de vacinas vindas da Índia, produzidas pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Estavam lá no aeroporto, fazendo suas selfies com as vacinas, os ministros Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Fábio Farias. Este, mesmo sendo de uma área com pouca afinidade com o assunto, se tornou uma espécie de gestor informal de crises no governo. E também posou ao lado das doses indianas. Prioridades. A evidência de que o gesto tem apenas motivação política foi dada pelo próprio presidente. Enquanto as vacinas chegavam da India, Bolsonaro preferiu ir ao campo do Brasiliense Futebol Clube para acompanhar o treino do Flamengo. Depois de derrotar o Palmeiras, em partida realizada ontem, em Brasília, os jogadores do clube permaneceram na cidade. Foi o suficiente para atrair o interesse do presidente, que já tinha sido criticado por sua indiferença com a pandemia no final do ano. Na ocasião, ele jogou uma pelada no Santos, participou de uma pescaria e também nadou com a galera na praia. Enquanto isso, os números de mortes por coronavírus só ampliaram pelo País. Esquentou. Com isso, aumentou muito a pressão contra o presidente. Os partidos de oposição começam a receber apoio de outras forças políticas no movimento para pedir a abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro. Aliados do presidente reconhecem que a história vem ganhando tração e tentam blindar o governo. Mas não é fácil. Erros. Bolsonaro enfrenta uma sequência de problemas que contribuíram para seu enfraquecimento. A negligência no combate à pandemia foi o maior, sem dúvida. Mas há outros fatores, como o fim do pagamento do auxílio emergencial, por exemplo. O elevado desemprego e a subida da inflação também aumentam a insatisfação. Na questão da elevação de preços, dispararam de valor itens de grande impacto, como feijão, arroz, carne e óleo. Mas também aumentaram gás, gasolina e, agora, planos de saúde. E a sensação é que o governo não se mexe. Defesa. Assim, restou ao governo se aninhar nos braços do Centrão para evitar que o pedido de impeachment avance. Mas não é simples assim. Historicamente, o Centrão protege seus aliados até a hora que lhe convém. Se Bolsonaro continuar derretendo e sem dar as respostas que a população espera no combate ao coronavírus, dificilmente poderá contar com esses parceiros no Congresso. E, mesmo apenas iniciando suas atividades, um movimento pró-impeachment vai promover carreatas nas principais cidades neste fim de semana. Será mais um golpe na muralha política que os bolsonaristas tentam sustentar. Doria citou o exemplo do Amazonas, que cedeu à pressão do comércio ao reabrir mercados, restaurantes e bares, colhendo como resultado o colapso do sistema de saúde na capital Manaus. Pela manhã, um grupo de donos de restaurantes e bares de São Paulo fez um protesto na porta da sede do governo paulista, no Morumbi. Leia Mais Anvisa forma maioria para liberar novo lote da CoronaVac Com três votos favoráveis, a diretoria colegiada da Anvisa formou maioria para libera mais 4,8 milhões de doses da CoronaVac, vacina que foi desenvolvida em parceria do Instituto Butantan com uma empresa chinesa, para uso emergencial. Leia Mais Lewandowski encaminha para Aras notícia-crime contra Bolsonaro O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou hoje ao Procurador-geral da República, Augusto Aras, notícia-crime contra Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A ação foi baseada em petição protocolada por parlamentares do PCdoB que acusam o presidente e o ministro de omissão na adoção de medidas para o combate à pandemia do coronavírus. Leia Mais