Previdência avança no Senado Por Vera Magalhães Numa votação célere, a CCJ do Senado aprovou numa tacada só nesta quarta-feira, 4, a reforma da Previdência e a PEC paralela que abre a possibilidade de Estados e municípios aderirem a ela. Bolsonaro comemorou? Não, o presidente estava mais preocupado em ofender a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet Zás-trás. Graças a uma condução que teve a precisão de um relógio suíço por parte da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que fez uma dobradinha também eficiente com o relator Tasso Jereissati (PSDB-CE), a CCJ da Câmara aprovou nesta quarta, 4, o relatório da reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, a PEC paralela, que vão juntas à deliberação do plenário. Nem tão rápido. Embora goze da simpatia da maioria do Senado, a PEC paralela enfrentará mais dificuldades na Câmara. Isso porque, além da controversa colher de chá (sob o prisma dos deputados) a governadores e prefeitos, Tasso reintroduziu a reoneração das exportações que havia sido suprimida pela Câmara, para tentar compensar perda de economia em dez anos de seu relatório. Chance de a PEC dormitar nos escaninhos da Câmara. O que muda. As principais alterações introduzidas por Tasso na reforma aprovada pela Câmara dizem respeito ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e às pensões por morte. Agora, essas pensões não poderão ser inferiores a um salário mínimo, como o texto original permitia, o que custará uma perda de R$ 32 bilhões de economia em dez anos. Ainda assim, o "ganho" estimado da reforma é de R$ 870 bilhões, considerado bastante robusto. Enquanto isso, no Planalto... Habitando uma galáxia distante daquela em que os projetos econômicos no governo avançam no parlamento a despeito da falta de articulação do Executivo, Bolsonaro segue criando controvérsias internacionais e desafiando o bom senso. Nesta quarta, 4, desferiu ataques à comissária da ONU para Direitos Humanos e ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, que havia apontado violações a direitos humanos na política de segurança de seu governo. Ditadura sempre. Na réplica, Bolsonaro mais uma vez atacou um interlocutor no plano pessoal e familiar, e voltou a enaltecer uma ditadura, desta vez a de Augusto Pinochet no Chile. Ele disse que graças ao regime Pinochet o Chile não virou "uma Cuba", como queriam entre outros o pai da ex-presidente, Alberto Bachelet, torturado e morto pela ditadura chilena. Reações. A fala de Bolsonaro foi repudiada até pelo governo do direitista Sebastián Piñera, adversário de Bachelet, pelo parlamento chileno e pode causar repercussão na Assembleia-Geral da ONU, que ocorre no final do mês e será aberta por um discurso do próprio Bolsonaro. Com essa, as "caneladas" internacionais de Bolsonaro já atingem Argentina, Chile, França, Noruega e Alemanha. Por Marcelo de Moraes Agostinho pede avanço nas leis contra grilagem na Amazônia. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Rodrigo Agostinho (PSB-SP), defendeu hoje mudanças na legislação que garantam o combate às grilagens na Amazônia.