Primeiras pesquisas indicam vantagem para Covas e Paes Por Marcelo de Moraes Tucano recebeu ainda apoio oficial de Russomanno em São Paulo. Favoritismo. Depois de terminarem o primeiro turno das eleições municipais na frente, o prefeito Bruno Covas (PSDB) e o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) vão confirmando seu favoritismo nas disputas de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Três pesquisas apontam a vantagem do tucano sobre Guilherme Boulos (Psol). Na pesquisa Ideia Big Data/Exame, Covas tem 64% contra 36% do adversário. Na Paraná Pesquisas, o tucano tem 61,5% contra 38,5% de Boulos. E pela Real Time Big Data/CNN, o placar é de 60% a 40%. E no Rio, essa mesma pesquisa aponta 71% para Paes e apenas 29% para o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). Dando a lógica. As eleições de São Paulo são as mais estratégicas politicamente do segundo turno. O PSDB precisa da vitória de Covas para não apenas manter a hegemonia na capital paulista, mas para fortalecer os planos presidenciais do governador João Doria. Manter o controle da maior cidade do País contribui mais ainda porque Celso Russomanno, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, sequer chegou ao segundo turno. E para a esquerda uma vitória de Boulos representaria uma espécie de renascimento da esquerda brasileira, depois que uma onda antipetista se estabeleceu a partir de 2016. Derrota bolsonarista. No Rio, a confirmação do favoritismo de Paes seria um novo duro golpe no prestígio de Bolsonaro. O presidente resolveu apoiar a reeleição de Crivella e parece ter embarcado numa canoa furada. Com altíssima rejeição, o prefeito chegou ao segundo turno favorecido pela divisão da esquerda, que lançou Benedita da Silva (PT) e Delegada Martha Rocha (PDT), e fracionou seus votos (somados, bateriam Crivella). Mas, no segundo turno, a rejeição ao prefeito e ao próprio Bolsonaro já trouxe a esquerda para o lado de Paes. Sem jogar a toalha, Crivella ainda sonha com um apoio mais presencial de Bolsonaro para se reerguer. Mas o presidente tem evitado o movimento. Já parece ter percebido que a eventual derrota de Crivella será sua também. Por isso, aliados defendem que o presidente se desconecte urgentemente da campanha do prefeito. A famosa manobra da redução de danos. A hora das alianças. Numa eleição de tiro curto, por causa da pandemia, o segundo turno já acontecerá no dia 27. Por isso, candidatos e partidos saíram em carreira desenfreada em busca de apoios. Covas recebeu, nesta terça, a adesão de Russomanno e seu partido, o Republicanos. Mas esse acordo era quase natural. A duvida real é saber para onde vai Márcio França, terceiro colocado. Apesar de ser do PSB, seu perfil é moderado. Também sempre foi próximo do PSDB. E, até agora, a imensa maioria dos seus eleitores indicou nas pesquisas a disposição de votar em Covas para o governo. Assim, se o candidato demorar a se mexer para decidir o que fará no segundo turno, seus votos podem se mexer por conta própria, indo para o lado de Covas, como as pesquisas indicam. Por Vera Magalhães Matarazzo declara voto em Covas. O ex-candidato do PSD à Prefeitura de São Paulo, Andrea Matarazzo, resolveu declarar voto em Bruno Covas no segundo turno na capital paulista.