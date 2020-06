Confluência de crises é de tal forma ampla, inédita e complexa que é impossível fazer um ranking de gravidade

.

Acharam o Queiroz! A quinta-feira começou bombástica logo cedo. Eram 6h quando começaram a pipocar as notícias de que Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro e amigo de longa data de Jair Bolsonaro, havia sido preso em um sítio em Atibaia que logo se veio a saber ser de propriedade de ninguém menos que Frederick Wassef, advogado de... Flávio Bolsonaro.

Isolamento. Queiroz estava sozinho e não apresentou resistência à prisão. Caseiros disseram aos policiais paulistas que cumpriram o mandado de prisão, expedido pela Justiça do Rio, que Queiroz estava no sítio há quase um ano. Wassef, em entrevista à GloboNews no fim do ano passado, disse que não sabia onde o ex-assessor estava.

Repercussão. A prisão de Queiroz fez as redes sociais irem à loucura. A coincidência do local da prisão, um sítio em Atibaia, com a razão de uma das condenações do ex-presidente Lula levou a que memes se multiplicassem em série. Lula, por sinal, em entrevista a uma rádio do Nordeste, chegou a dizer que Queiroz deve ter a "presunção de inocência" assegurada.

Silêncio no Alvorada. O primeiro sinal de que Bolsonaro sentiu o golpe da prisão de Queiroz foi muito simbólico: o presidente não parou em frente ao cercadinho em que fica sua claque de apoiadores no Alvorada, programa obrigatório de todas as manhãs. Passou reto com o carro e foi para o Planalto, onde ainda teve de gravar vídeo de despedida do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e se reuniu com ministros para discutir como reagir à prisão do amigo.

Abe is out. No vídeo da saída de Weintraub, o constrangimento do presidente e sua preocupação com Queiroz ficaram patentes no seu semblante alheio, contrariado e contrito. O agora ex-ministro da Educação leu uma cartinha de despedida em que fala da segurança de sua cachorra Capitu, mas não diz uma mísera palavra sobre Educação. Emocionado, Weintraub pediu um "abracinho" a Bolsonaro, que atendeu com clara contrariedade. O presidente foi econômico em palavras de despedida, e preferiu falar mais de si e de seu compromisso de campanha que do ministro, o quinto auxiliar que ele demite em plena pandemia.

Quem entra? O secretário Carlos Nadalim é um nome cotado para assumir o MEC, mas a demora de Bolsonaro em nomear o titular da Saúde em plena crise sanitária mostra que o dilema pode se prolongar por semanas, ainda mais com as atenções do presidente voltadas para o caso Queiroz e para o atrito com o Supremo.

Enquanto isso... no STF, os ministros concluíram o julgamento sobre a legalidade e a continuidade do inquérito das fake news. Por 10 votos a 1, o inquérito foi validado e mantido. O voto discordante foi de Marco Aurélio Mello, que usou a sessão remota para expor todas as restrições ao inquérito que foram feitas pelo Ministério Público, pela imprensa, por advogados e por partidos desde abril do ano passado, mas que foram mitigadas nas últimas semanas por conta do entendimento de que o STF tem de ter à sua disposição um instrumento potente para conter as ameaças ao funcionamento livre das instituições e da própria Corte.