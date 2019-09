Privatiza tudo? Primeiro precisa convencer Bolsonaro Por Vera Magalhães Paulo Guedes falou música aos ouvidos do mercado: por ele, privatiza tudo, e já. Será tão simples assim? Não, a começar pelo convencimento do presidente Expectativa. A promessa de privatizar tudo foi feita pelo ministro da Economia em entrevista ao Valor. Na mesma fala, ele também quer desvincular todas as receitas obrigatórias do Orçamento. Em declarações como essas, o ministro sempre mostra muito voluntarismo, mas não se vê as ações de sua pasta correrem no mesmo ritmo. Realidade 1. Na questão das privatizações, Bolsonaro nunca se comprometeu a vender a Petrobrás, o Banco do Brasil e a Caixa. Pode ser convencido, como ocorreu com a Eletrobrás, mas, por ora, não é possível prometer privatizar tudo sem incluir no pacote justamente as joias da coroa. E mesmo a venda da Eletrobrás ainda não tem modelagem definida nem projeto no Congresso. Realidade 2. Da mesma forma, a desvinculação total do Orçamento depende de votação de emendas constitucionais no Congresso, e não há nenhum estudo mostrando o que a retirada de destinações obrigatórias para áreas como Saúde e Educação poderia acarretar no financiamento dessas áreas. Realidade 3. O maior nó do Orçamento, em relação às receitas obrigatórias, reside nos gastos com pessoal. Rodrigo Maia tem defendido uma reforma administrativa, mas o lobby dos servidores já se articula para se contrapor à retirada de garantias constitucionais como a estabilidade e a irredutibilidade de salários. Por Marcelo de Moraes Coutinho: 'Brasil precisa enfrentar a reforma do Estado'. Ganha cada vez mais corpo dentro do Congresso a defesa da discussão de uma reforma administrativa, que reduza as despesas do Estado e racionalize a máquina pública. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Para Gleisi, PT não pratica 'hegemonismo' na esquerda A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais para rebater as críticas de que seu partido quer sempre ter a hegemonia entre as legendas de esquerda. Leia mais Felipe Neto: É preciso investigar fake news e uso de botsMobilizador central contra a tentativa do prefeito Marcelo Crivella de censurar o beijo gay numa HQ na Bienal do Livro, o youtuber Felipe Neto afirmou nesta segunda, 9, ao Estadão que "é preciso investigar os ataques à reputação, a criação de fakenews e o uso de BOTs para subir hashtags". Leia mais Lava Jato denuncia Lula e irmão por 'mesada' de R$ 1,1 mi A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo denunciou nesta segunda, 9, o ex-presidente Lula e seu irmão, Frei Chico, por corrupção passiva continuada. Leia mais