Prorrogação de auxílio emergencial vira queda de braço entre governo e Congresso Por Marcelo de Moraes Congresso quer aprovar renovação da ajuda mantendo o valor de R$ 600, mas governo quer pagar menos. Impasse. Com os efeitos devastadores do coronavírus sobre a economia do País, já está praticamente sacramentada a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial. Apesar da resistência inicial, Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se convenceram que será necessário manter o pagamento do socorro por pelo menos mais dois meses. O problema é que que há um impasse na discussão com o Congresso em torno do valor do auxílio. Os parlamentares defendem que os atuais R$ 600 sejam mantidos, mas o próprio Bolsonaro afirmou hoje que isso não é possível. Vai quebrar? Em entrevista hoje ao canal Agro+, Bolsonaro afirmou que "Paulo Guedes decidiu pagar a quarta e a quinta, mas falta acertar o valor". E garantiu que não há como manter o valor de R$ 600. "A União não aguenta outro com esse mesmo montante", afirmou. A ideia da equipe econômica é que, após os três meses previstos inicialmente para o pagamento do auxílio, ele se prorrogue por mais dois meses num valor entre R$ 200 e R$ 300. Assim, esses pagamentos complementares já seriam uma espécie de transição para o fim do benefício. Trombada à vista. O problema é que no Congresso esse valor é visto como insuficiente diante do tamanho da calamidade causada pela pandemia. "Sou a favor da prorrogação do auxílio de R$ 600 por mais 2 ou 3 meses. Todos os indicadores apontam uma forte queda da economia no terceiro trimestre. Tenho certeza que a minha posição é acompanhada pela maioria dos deputados. Manter esta ajuda é premente. O governo não pode esperar mais para prorrogar o auxílio. A ajuda é urgente e é agora", afirma o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tudo de novo. A queda de braço vai repetir o que aconteceu na discussão da criação do auxílio, logo no início dos efeitos da pandemia. O governo só estava disposto a pagar R$ 200, enquanto a oposição tentava aprovar uma ajuda de R$ 1.200. Como os dois valores eram inviáveis, o Congresso propôs uma alternativa de R$ 500, que seria aprovada. Para não perder o bonde dessa discussão, o governo acabou topando pagar R$ 600. Mas já foi um debate muito complicado e vai continuar sendo. Até por conta da visão liberal dos integrantes da equipe econômica, que desejam que o Estado use recursos públicos da menor maneira possível. Mas os parlamentares defensores da manutenção do benefício lembram que a pandemia é uma situação excepcional e que demanda soluções extraordinárias. Apesar disso, a polêmica ainda parece distante de acabar. Longe de resolver. Integrantes do governo acham que o auxílio pode ser menor porque preveem uma reação da atividade econômica já no terceiro semestre. Hoje, diante do elevadíssimo número de casos e de mortes ainda ocorrendo é difícil de apostar nessa possibilidade. O Brasil chegou hoje a mais de 51 mil mortes e vários Estados e prefeituras que flexibilizaram o isolamento social têm visto o número de casos aumentar e podem voltar a adotar medidas mais duras para tentar frear o avanço do coronavírus. 