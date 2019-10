Protestos levam 1 milhão às ruas em Santiago, e Bolsonaro insiste em 'terrorismo' Por Vera Magalhães Congresso chileno é fechado para evitar invasões, e manifestantes pedem renúncia de Piñera e novas eleições

Crise institucional. A rápida escalada dos violentos atos no Chile já provocou 19 mortes e emparedou o governo de Sebastián Piñera. Manifestantes pedem a renúncia do presidente e a convocação de novas eleições. A polícia diz que investiga denúncias de que manifestantes presos tenham sido crucificados por policiais. O número de 1 milhão de manifestantes em Santiago foi confirmado pelo governo da região metropolitana.

Sem violência. Diferentemente dos atos que se sucedem desde a semana passada, a marcha desta sexta-feira, 25, foi pacífica, segundo relatos das redes sociais e de veículos de imprensa chilenos e internacionais. O alto número de presos e as denúncias de torturas e assassinatos levaram a alta comissária para Direitos Humanos e ex-presidente do país, Michelle Bachelet, a anunciar o envio de uma comissão para acompanhar os protestos. O pedido partiu do próprio Piñera.

Região conflagrada. Na Bolívia, o anúncio de que Evo Moralez foi reeleito em primeiro turno também levou a novos protestos. A conflagração nos dois países coincide com o fim de semana de tensas eleições na Argentina, que devem ser vencidas pela chapa de esquerda Alberto Fernandez - Cristina Kirchner.

E por aqui. Ainda em viagem à Ásia, Jair Bolsonaro insistiu em chamar os atos chilenos de terroristas, ignorando a adesão de altas parcelas da população, o reconhecimento, por parte do governo e dos políticos, da justiça de algumas reivindicações por programas sociais, o fato de o direitista Piñera ter se desculpado pelo manejo truculento dos protestos no início e as denúncias de violência do Estado. Ele insistiu em dizer que deixou as Forças Armadas de sobreaviso para o caso de os protestos se replicarem no Brasil, associando sempre as manifestações a uma concertação internacional de esquerda.

Óleo que não cessa. Na crise provocada pelo vazamento de óleo, novas praias no Nordeste foram atingidas, e o ministro Ricardo Salles engrossou suas críticas ao Greenpeace, chamando a organização de terrorista (em que foi apoiado por Bolsonaro). A entidade reagiu à insinuação de Salles de que teria relação com o acidente e anunciou que processará o ministro. As ilações de Salles foram rechaçadas de novo pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse que ele perdeu as condições de ficar no cargo. E o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, resolveu agravar o show de desinformação ao dizer que as praias do Nordeste estão aptas para banho, sem nenhum laudo que permita afirmar isso.