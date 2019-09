PSDB e DEM dão primeiro passo para disputa presidencial de 2022

Cada vez mais incomodados com o estilo de governar de Jair Bolsonaro, PSDB e DEM aceleraram o processo de montagem de uma candidatura ao Planalto para a eleição de 2022. As seguidas trombadas políticas com o presidente, e os ataques que sofrem seguidamente nas redes sociais bolsonaristas, fizeram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), decidirem que estarão juntos nas eleições de 2020 (municipais) e 2022 (nacionais)Até as pedras do Congresso sabem que João Doria deseja disputar a sucessão presidencial. Já Rodrigo Maia, cacifado pela condução da reforma da Previdência, se posicionou bem nesse jogo. Uma chapa natural seria encabeçada por Doria, tendo Maia de vice. Uma candidatura com perfil liberal, de centro, e, mais importante, distanciada o máximo possível de Bolsonaro.

Corrida longa - A três anos da disputa presidencial, é claro que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas os dois grupos decidiram unir forças por entender que não há perspectiva possível de alguma parceria com o presidente ou seu grupo. Maia não esquece os ataques que segue sofrendo nas redes sociais bolsonaristas e Doria já está passando pelo mesmo processo. Se tudo der certo, esse grupo político quer assumir o protagonismo na condução da agenda liberal de retomada do crescimento econômico do País, mantendo boa relação com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e tocando a vida em frente. Como a corrida presidencial é uma maratona e não uma prova de 100 metros, ninguém vai botar o bloco na rua explicitamente. Mas o processo de sucessão começou no campo conservador. É jogo jogado.

Partido para outra - Avisado por aliados de que a indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos será muito difícil de ser aprovada, Jair Bolsonaro mudou completamente de tom em relação ao assunto e causou surpresa. O presidente disse que pode até não indicar o filho para o cargo para não expô-lo a um "fracasso". Leia-se por fracasso a não aprovação do nome pelos senadores. Na prática, não seria um fracasso de Eduardo, mas sim do próprio Bolsonaro, que é quem banca a escolha do filho. As dificuldades para emplacar Eduardo pode ter feito cair a ficha do presidente.

Calma pai! - Eduardo Bolsonaro, entretanto, parece não estar disposto a jogar a toalha e vai insistir na candidatura. "PR não cogitou mão enviar meu nome ao Senado. Ele apenas disse, com outras palavras, que numa votação pode-se ganhar ou perder. Algo simples de entender quando se tem boa fé", disse Eduardo, querendo muito acreditar nisso. A verdade é que sua aprovação está cada vez mais difícil.

O futuro do Coaf - No campo das dificuldades que o governo terá de enfrentar no Congresso, a MP que passa o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para a esfera do Banco Central e o transforma na Unidade de Inteligência Financeira (UIF) é alvo garantido. Parlamentares avaliam que a MP cria uma brecha para que o novo órgão de fiscalização possa ser politizada, já que os integrantes de seu conselho podem vir de fora. Para acalmar os espíritos, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, nomeou Ricardo Liáo para comandar o UIF. Ele é servidor aposentado do BC e já estava trabalhando no Coaf. Além disso, manteve todos os conselheiros do Coaf no novo órgão, como revelou o BRPolítico. Mas o governo precisará de uma ginástica política gigantesca para impedir que a MP seja alterado por deputados e senadores. Conversei hoje no Congresso com líderes partidários e a tendência é que sejam criadas blindagens para barrar essa politização. Ou seja: a MP vai mudar.

Guedes, o embaixador - O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com os senadores para falar sobre sua visão de Pacto Federativo. Os parlamentares já avisaram que se Estados (principalmente) e Municípios não tiverem tratamento prioritário - leia-se recursos - a reforma da Previdência vai demorar para avançar na Casa. Guedes foi habilidoso na reunião e acenou com uma divisão generosa de recursos para tentar amenizar a quebradeira dos Estados. Isso vai ser suficiente? Pouco provável. A gritaria vai continuar até que liberações concretas sejam feitas.