Queda de Bolsonaro em pesquisa mostra que melhora na economia ainda não se reflete em popularidade

Por Marcelo de Moraes

A aprovação do governo de Jair Bolsonaro caiu, segundo pesquisa divulgada nesta sexta pela CNI/Ibope

Desgaste. Segundo o levantamento, 53% dos entrevistados desaprovam o presidente, um aumento de 3 pontos porcentuais em relação à pesquisa passada, feita em setembro. Agora, 41% aprovam Bolsonaro, contra 44% da sondagem anterior.

Podia ser pior. O Ibope fez sua pesquisa entre os dias 5 e 8 de dezembro, quando ainda não havia sido retomado o caso que investiga Fabrício Queiróz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, os efeitos negativos da história ainda não foram contabilizados na avaliação do presidente. Isso significa que se a crise se aumentar, Bolsonaro pode até perder mais popularidade.

Sem diferença. O resultado acabou produzindo a constatação de que a melhora na economia ainda não foi suficiente para trazer mais apoio para o presidente e seu governo. Apesar de os juros estarem no seu patamar histórico mais baixo, com 4,5%, o emprego gerar quase 1 milhão de novas vagas este ano e as previsões do PIB apontarem para um crescimento em torno de 1,2% este ano e próximo a 2,5% em 2020, esse fôlego econômico não impulsionou a avaliação positiva de Bolsonaro. A verdade é que ainda há muito terreno a ser consolidado no campo econômico para que cresça a popularidade do governo. Existem muitos desempregados e um grande contingente que trabalha, mas de forma precarizada. Além disso, a inflação alta de alguns produtos, como a carne, também serve para frear a sensação de melhora.

É a política. Claro que todas as polêmicas criadas por Bolsonaro e por alguns de seus auxiliares mais próximos ajudam a atrapalhar a existência de um clima favorável. Em áreas como educação e cultura, por exemplo, as brigas e balbúrdias ideológicas só servem para piorar a imagem do governo. O próprio Bolsonaro não se ajuda quando alimenta confusões desnecessárias, como fez logo de manhã, sendo extremamente ríspido com os jornalistas que lhe fizeram perguntas sobre a situação de Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz.

Somos amigos. Para não dizer que o dia estava perdido, Bolsonaro revelou ter conversado com o presidente americano Donald Trump e afirmou que estava suspensa a ideia de sobretaxar o aço e o alumínio que os EUA pretendiam aplicar sobre os produtos brasileiros. Os dois presidentes conversaram por telefone e o próprio Trump confirmou o encontro pelo seu Twitter. Ambos comemoraram a conversa. A enorme diferença é que o brasileiro comemorou o suposto recuo na questão do aço e alumínio, que tanto desgaste político lhe causou. Já Trump, elogiou o diálogo, mas não citou nada sobre aço e alumínio. Assim, a garantia de que não haverá a taxação segue sem definição.