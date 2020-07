Queiroz e Márcia ganham prisão domiciliar do STJ Por Vera Magalhães Presidente do tribunal, Otávio Noronha, concede revogação da preventiva a ex-assessor de Flávio Bolsonaro e mesmo a sua mulher foragida . Inusitado. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, na condição de responsável pelo plantão da corte no recesso judicial, concedeu liminar revogando a prisão preventiva de Fabrício Queiroz e a de sua mulher, Márcia Aguiar, que está foragida, e passando os dois para o regime de prisão domiciliar. A decisão é no mínimo exótica, uma vez que não se tem precedente conhecido de uma foragida da Justiça ser beneficiada com o relaxamento de uma prisão -- o risco de fuga é, inclusive, uma das razões a justificar prisões temporárias. Reincidente. Noronha não é um personagem qualquer. Foi também ele a conceder liminar recentemente para que o presidente Jair Bolsonaro não tivesse de exibir exames aos quais se submeteu para detectar covid-19, depois revogada pelo STF. Noronha é um conhecido candidato a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, e em novembro haverá a vaga aberta com a aposentadoria de Celso de Mello. Vem daí, de acordo com a análise de magistrados das duas cortes, a benevolência demonstrada pelo presidente do STJ com Bolsonaro. Alívio na pressão. Fora de Bangu, Queiroz é considerado um personagem mais facilmente controlável. É importante lembrar que, quando foi preso, ele estava sob "custódia" do advogado de Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef, em uma casa de sua propriedade em Atibaia. Há vários indícios colhidos pelo Ministério Público do Rio de que Wassef controlava os passos não só de Queiroz, mas de toda a família, inclusive a interceptação de mensagens de Márcia se queixando do excesso de ingerência do "Anjo", apelido atribuído ao advogado, na vida da família. Com a domiciliar, a expectativa é que tanto o ex-assessor de Flávio Bolsonaro quanto a mulher fugida se tornem menos propensos a fechar acordos de delação premiada. Pegou mal. A decisão de Noronha foi mal recebida entre seus pares do STJ, que demonstraram surpresa com o caráter inusitado de "premiar" uma foragida da Justiça. A associação com sua pretensão política a uma vaga no Supremo é voz corrente nos corredores do STJ, o que já torna o ambiente bastante constrangedor. Enquanto isso... no STF, também no plantão judiciário, o presidente da Corte, Dias Toffoli, concedeu liminar obrigando a força-tarefa da Lava Jato a compartilhar todos os dados de investigações com o procurador-geral da República, Augusto Aras. Os procuradores de Curitiba vinham resistindo a seguir o pedido de Aras, alegando ingerência do PGR na força-tarefa. Aras solicitou os dados para averiguar se a força-tarefa estava exorbitando suas atribuições ao investigar os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ambos portadores de foro privilegiado. Controverso. O Conselho Nacional do MPF determinou que a PGR apresente explicações sobre a "batida" que deu na força-tarefa de Curitiba. A inspeção, realizada pela subprocuradora Lindôra Araújo, coletou informações para checar reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil e pela Agência Pública mostrando ligações entre os procuradores de Curitiba e o FBI. Day after. Embora de forma bem mais cautelosa que em episódios similares anteriores, Jair Bolsonaro se referiu à derrubada, pelo Facebook, de páginas e perfis ligados ao bolsonarismo, inclusive de assessores da Presidência e de gabinetes como o de seu filho Eduardo Bolsonaro. "Desafiou" as empresas ou a imprensa a achar algum "texto seu" ou de pessoas ligadas a ele com conteúdo de ódio. Trata-se de puro jogo de palavras: a acusação do Facebook não é de que haja textos de autoria de Bolsonaro ou mesmo de seu assessor Tercio Arnaud, responsável por páginas derrubadas no Instagram e no Facebook, e sim que o assessor e outros administravam esses "perfis inautênticos", que, inclusive, gastaram bilhões em impulsionamentos de conteúdos para destruir a reputação de instituições, políticos e jornalistas. Por Marcelo de Moraes Para Maia, ação do Facebook prova que PL das Fake News é bom. Mesmo afirmando que "terá urgência, mas não terá pressa" para votar o projeto de lei das Fake News, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avalia que a proposta já mostrou resultados antes mesmo de ser discutida. Para ele, a ação feita ontem pelo Facebook, cancelando contas e denunciando atividades de fake news em vários países, incluindo o Brasil, já é efeito da possível inclusão na lei da responsabilização das plataformas de redes sociais pela existência desse tipo de operação no seu conteúdo. 